《時代》百大影響人物 習近平地球上最強大

（華盛頓20日訊）美國《時代》雜誌公布2018年度世界百大影響人物名單，中國國家主席習近平上榜，並被政治學家喻為“地球上最強大的人”。同時，朝鮮最高領導人金正恩、美國總統特朗普、韓國總統文在寅都榜上有名，當中還包括45名女性，而40歲以下者更多達45人，雙雙創下紀錄。

這份名單分為先驅者、藝術家、領導者、偶像、企業巨頭等類別，每位上榜者都會附上一些簡短評論。政治學家布藍默說，習近平如今是“地球上最強大的人”，他近期不但廢除國家主席任期限制，更在特朗普掀起的中美貿易戰中，克服了美國在貿易上帶給中國人民的種種挑戰，引領中國走向“新時代”。

全球4華裔上榜

除了習近平，全球還有3名華裔上榜。其中，中國“量子之父”潘建偉因率領研究團隊突破多項全球領先的量子通訊技術而上榜；中國社交媒體騰訊主要創辦人馬化騰因創辦騰訊網而名列榜單；美國籍新加坡華裔作家關凱文因撰寫《瘋狂的亞洲富豪》探討亞洲富豪誇張的炫富行徑，引起全球關注，也讓他登上榜單。

《時代》雜誌認為，金正恩今年活躍於世界舞台，包括派隊伍參加韓國平昌冬奧，又將出席韓朝峰會，並且同意暫停核武發展，而被評選為今年百大人物之一。

女性入榜創新高

不過，評論者、脫北者李晛瑞稱，金正恩今年雖帶給世界一線希望，降低其“反派角色”印象，但他未改國內恐怖施政，是“地球上最危險的人物”。

其他入榜者還包括英國哈里王子與未婚妻梅根、“#MeToo”運動發起人柏克及5名美國佛州帕克蘭高中槍擊案倖存學生等。