《時代》百大影響人物 習近平地球上最強大

（華盛頓20日訊）美國《時代》雜誌公布2018年度世界百大影響人物名單，中國國家主席習近平上榜，並被政治學家喻為“地球上最強大的人”。同時，朝鮮最高領導人金正恩、美國總統特朗普、韓國總統文在寅都榜上有名，當中還包括45名女性，而40歲以下者更多達45人，雙雙創下紀錄。
這份名單分為先驅者、藝術家、領導者、偶像、企業巨頭等類別，每位上榜者都會附上一些簡短評論。政治學家布藍默說，習近平如今是“地球上最強大的人”，他近期不但廢除國家主席任期限制，更在特朗普掀起的中美貿易戰中，克服了美國在貿易上帶給中國人民的種種挑戰，引領中國走向“新時代”。
全球4華裔上榜
除了習近平，全球還有3名華裔上榜。其中，中國“量子之父”潘建偉因率領研究團隊突破多項全球領先的量子通訊技術而上榜；中國社交媒體騰訊主要創辦人馬化騰因創辦騰訊網而名列榜單；美國籍新加坡華裔作家關凱文因撰寫《瘋狂的亞洲富豪》探討亞洲富豪誇張的炫富行徑，引起全球關注，也讓他登上榜單。
《時代》雜誌認為，金正恩今年活躍於世界舞台，包括派隊伍參加韓國平昌冬奧，又將出席韓朝峰會，並且同意暫停核武發展，而被評選為今年百大人物之一。
女性入榜創新高
不過，評論者、脫北者李晛瑞稱，金正恩今年雖帶給世界一線希望，降低其“反派角色”印象，但他未改國內恐怖施政，是“地球上最危險的人物”。
其他入榜者還包括英國哈里王子與未婚妻梅根、“#MeToo”運動發起人柏克及5名美國佛州帕克蘭高中槍擊案倖存學生等。
《財富》50偉大領袖 美反鎗學生劉鶴入榜
美國《財富》雜誌公布2018年度“全球50位偉大領袖排行榜”，美國佛州校園槍擊案倖存者、上月領導美國歷史上最大規模反槍械暴力運動的學生榮登榜首；中國國務院副總理劉鶴則位居第十。
此榜單與《時代》雜誌百大影響人物榜單在昨天同日公佈，在於表揚爭取社會、經濟、環保公義人士。
蓋茨夫婦排第二
美國佛州校園槍擊案發生後，全美50州的學生聯合發起“為我們的生命遊行”運動，呼籲政府立法加強槍械管制，因而獲選榜首。
榜上排名第二的是微軟始創人比爾蓋茨夫婦、反性侵“#MeToo”運動位居第三，韓國總統文在寅排名第四。今年上榜的3名華人包括被視為中國國家主席習近平的重要智囊劉鶴（第十）、騰訊主席馬化騰（第19），以及中國環保鬥士馬軍（第30）。