【英足總杯】避免賽季四大皆空 紅魔熱刺死磕到底

（倫敦20日訊）英足總杯半決賽正式打響，當地時間週六，“紅魔”曼聯將在溫布利球場挑戰熱刺，這是兩隊本賽季唯一可爭奪的錦標，雙方勢必以最強陣容全力爭勝，究竟將鹿死誰手？

根據賽制，足總杯半決賽是一場定乾坤的比賽，一般是在中立場進行，這次選定的比賽場地是溫布利大球場。但不巧的是，由於熱刺本來的主場白鹿巷球場正在重建，所以這個賽季熱刺租用了溫布利大球場作為自己的臨時主場，因此，本賽季慣於在溫布利作戰的熱刺，實則佔有些許的主場優勢。

溫布利是熱刺半個主場

針對此，熱刺主帥波切蒂諾卻不認同，他認為曼聯同樣有在溫布利作戰的豐富經驗：“在溫布利比賽確實讓我們有回家的感覺，不過這和英超比賽不一樣。我不相信我們會有優勢，曼聯也有在溫布利的比賽經驗。”

有趣的是，在兩隊近6場的直接交手比賽中，雙方各自在主場取勝，做客的一方必然吃到敗仗，這是否意味著，曼聯此行溫布利兇多吉少？且看穆里尼奧可否率領紅魔逢凶化吉……

而從英超積分形勢上來看，分居第二和第四的曼聯和熱刺，最關心的問題就是保住聯賽前四，而且希望都不小，尤其是曼聯，他們已經領先第五名的切爾西11分，只要在取得2分，就篤定前四的位置，相比之下，熱刺形勢比較危機，畢竟他們現今只領先切爾西5分。

無論如何，英足總杯半決賽已經一觸即發，雙方也沒有時間和心思去考慮英超爭四的問題，在周中上演的補賽，兩隊遭遇不同的境況，這或多或少也會影響雙方本場比賽的作戰心態。

曼聯身心條件較佳

曼聯方面，拜利、阿什利-楊、馬蒂奇、華倫西亞、桑切斯和馬塔等人都獲得休息，主力中鋒盧卡庫也只是替補出場，並且幫助破門得分，幫助球隊以2比0獲勝，球員一洗奧脫福爆冷輸球送冠的頹勢。

至於熱刺，在周中的補賽，凱恩、埃里克森、孫興民、維爾通亨和洛里斯等多位核心繼續登場作戰，結果也只是與布萊頓打成平手，連續兩場聯賽不勝，身心遭到打擊。