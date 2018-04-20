《第10屆沖繩國際電影節》開幕 阿部寬化身男妓登場

（沖繩20日訊）《第10屆沖繩國際電影節》在沖繩縣的那霸市舉行，和去年一樣，本次開幕式沒有紅毯環節，也沒有日本及海外藝人登臺，僅有主辦單位吉本興業總裁大崎洋等上臺發表講話，並由主持人公布了本屆電影節的單元構成和部分展映影片。

雖說開幕禮欠了藝人登場，不過電影節卻選了多部日本大咖所主演的電影助攻電影節，其中最受注目的包括日本一線實力派男星阿部寬主演的古裝大戲《除蚤武士》（Nomitori Samurai），其他參演的演員還包括寺島忍、豐川悅司、齋籐工、風間杜夫等，阿部寬和導演鶴橋康夫將於本週六（21日）帶著新作品在首映禮舞台上跟影迷見面，他在片中化身為“古代男妓”的演出，叫人期待。

除了阿部寬之外，日本女星榮倉奈奈、“型男”速水直道、岡田將生、韓國女團KARA前成員知英、香港女星衛詩雅等也會輪番上陣，並會現身在電影放映會的舞台跟影迷見面。

3部中文片入圍

今年沖繩國際電影節依然是以“和平”與“歡笑”為宗旨，主辦單位吉本興業總裁大崎洋不諱言：“希望沖繩國際電影節能夠一直辦下去，可以舉辦100屆，今年才步入第10屆，意味著未來還有90屆的電影節會繼續辦下去。”

一年一度在沖繩那霸舉辦的國際電影節，與前幾屆僅有一部台灣電影入圍“特別招待影片”單元，今年反而有3部中文片入圍，包括了由中國導演滕俊傑所執導的京劇電影《蕭何月下追韓信》、中國導演彭小蓮執導、中國女星馮文娟主演的《請你記住我》以及香港導演蔡潔鈴拍攝、香港女星衛詩雅主演的《熟女愛漫遊》。

一連4天的電影節於4月19日至22日在沖繩縣的那霸市等地舉行，22日中午將在那霸市的國際通舉行一場星光熠熠的紅毯儀式，而當天下午也會在波上海空公園露天廣場，舉行閉幕儀式。《光明日報》是唯一一家大馬中文平面媒體受日本吉本興業邀請下，赴沖繩採訪電影節盛況。

大馬美食 征服金城佑一郎

吉本興業旗下藝人金城佑一郎前來大馬發展3年，他不諱言從當初不習慣馬來西亞的一切，如今已經融入大馬生活的他笑稱：“我放假返回日本時，幾天後就開始想念大馬美食。”才說完就唸出一連串的美食，像椰漿飯、板面、Laksa、咖哩面、肉骨茶、沙爹等。

金城佑一郎週四晚出席《第10屆沖繩國際電影節》開幕禮，他指在大馬一住就3年了，而這兩年才開始學習馬來文，來到多元種族的國家，他笑稱：“我就是懂得一點點廣東話、一點點英文和一點點馬來文，接下來會繼續努力學習好這些語文。”

來自大阪的金城佑一郎當初被吉本興業“派”來大馬發展，他坦言：“其實來大馬發展並不是我自己選擇，而是公司的安排，不過來到這裡（吉隆坡）後，我真的很喜歡這地方，還有這裡的天氣、美食以及熱情。”