5律師5新人守土攻城 火箭征霹7國18州席

（怡保18日訊）行動黨公佈出征霹州7個國會議席和18個州議席，其中共有5個議席由新人上陣，而另有5名國席候選人為律師，即當地原任議員倪可敏、倪可漢、蘇建祥、黃家和及古拉。

行動黨秘書長林冠英週四晚在怡保精武體育會禮堂公佈該黨在第14屆大選上陣霹州的候選人名單。在這25名候選人當中，唯獨怡保西區議員古拉未到場。對此，倪可敏說，古拉是因為在柔佛昔加末演講，以助希盟擊敗當地國大黨候選人，而未能出席這場公佈候選人的大會。

在霹州7個國席中，倪可漢、古拉及西華古瑪將分別在木威、怡保西區及華都牙也守土，而其他4個國席則紛紛易將，包括倪可敏從太平轉戰安順，太平則改由鄭國霖上陣，黃家和棄州攻國到怡保東區上陣，蘇建祥也從原有的怡保東區移師金寶上陣。

古拉赴柔演講缺席

至於18個州議席方面，原任巴占州議員張志堅已被除名，而5位新人所攻打的議席分別為霹州社青團秘書崔慈恩在桂和區上陣，霹州公共投訴局主任周錦歡在萬里望出戰，霹州宣傳主任張哲敏出征克蘭之，紅土坎聯委會秘書張宇晨出征阿斯達卡，以及九洞由謝保恆出征。

此外，原任克蘭芝州議員曾福仔及原任九洞州議員鄭福基宣佈退位。

據現場所見，逾千名民眾除了到場聆聽講座，同時也見證行動黨的上述宣布。出席者還包括霹州誠信黨署裡主席拿督斯里尼查及慈善家官有緣 。