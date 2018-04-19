晚宴排排坐引熱議 劉鎮東魏家祥臉書再過招

（亞依淡19日訊）昨晚出席神廟晚宴同桌而坐的合照引起關注，亞依淡國席的兩位準候選人拿督斯里魏家祥與劉鎮東今日分別發文巧妙過招，臉書成為兩人沒有硝煙的戰場。

這屆大選，亞依淡成為全國焦點選區，分別代表馬華和行動黨出戰的魏家祥與劉鎮東動向備受注意，兩人昨晚首次同場出現在選區內的新港武當宮晚宴，並且談笑風生，在社交媒體上掀起雙方支持者的熱議。

魏家祥昨晚第一時間轉發馬華永平州席候選人林添順的相關圖文，今早更特別發表了感想，表明自己想要展現永平人一直擁有的風度和溫暖。

魏家祥：好友稱佛系選戰

他說，從昨晚到今早，他收到好些朋友的問候簡訊，並問他是不是瘋了，在選舉的關鍵時期，當著這麼多選民的面介紹劉鎮東，打選戰打得太“佛系”，沒考慮到對手是打選戰打得很兇的行動黨等。

對於這些關心問候，他回以感謝，並強調他只想盡自己的一點綿力，證明給大家看，政治不是只有謾罵和詆毀。

另一方面，劉鎮東今午發文敘述主辦單位一度遲疑，但魏家祥告訴對方應安排兩人同桌，而在場的出席者看到兩人聊得自然都很驚訝。

他也回顧自己與魏家祥於2005年至2009年，近乎每個月都一起出席電視對談節目，偶爾還與制作人一同夜宵。

除了希望首相拿督斯里納吉重新開放政治人物上電視辯論的窗口，他更自揭兩人所談到的其中一個話題，就是建議對方與他上電視節目辯論。

“亞依淡是本屆大選的焦點選區，而家祥也是馬華口才最好的領袖，選舉辯論可讓全國人民更清楚了解本屆大選的議題。家祥說現在比較忙，希望進入競選期他會有時間，讓全國人民通過我和他的辯論參與本屆大選。”

昨晚在宴會現場者，還包括亞依淡屬下永平州選區的馬華候選人林添順及行動黨候選人周碧珠。