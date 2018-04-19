鄭雨週：4理由不原區上陣 “和諧方式 從零開始”

（吉隆坡19日訊）社會主義黨的16名國州議席候選人今日在隆雪華堂舉行財產申報儀式，剛退出民主行動黨的前檳州丹絨武雅區州議員鄭雨週也在行列中。

鄭雨週表示，基於4 個理由不在原區尋求蟬聯。

也獲社會主義黨受委為雙溪檳榔區州席候選人的他今日出席該黨的候選人資產申報活動後對中文報記者說，他會在大選過後才加入該黨，不管成績如何。

他解釋，第一個理由是不想再跟行動黨有任何瓜葛，也避免被說他10年來利用行動黨的資源建立了今天的地位，卻回來原區競選。

“我希望以和諧的方式，大家各走各路，既然退出了就得從零開始。”

“第二個理由，我向來推崇首相、州首長、州務大臣兩任制，就是只能任兩屆，為了以身作則，我剛好在丹絨武雅擔任州議員兩屆，所以得換地方。”

第三，希望可以從新的地方重新開始，檳城的東北線有3 個比較均勻的混合區即丹絨武雅、拿督克拉末和雙溪檳榔，雙溪檳榔是3 個之中最窮的。

“我慶幸過去兩屆有過服務人民的寶貴經驗，也獲得各方面的配合，最終都以和諧的方式解決問題。因此，我才想到選擇最艱難的地方去服務。”

“第四，這也符合社會主義黨的理念，我們應該把社會資源跟人民分享，尤其是B40中下層的一群，希望可以讓他們也獲得服務。”

鄭雨週希望社會主義黨最終能夠在北馬檳城這個民主的火車頭開花結果和發揮其作用。