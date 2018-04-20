偵測跌軌道 LRT煞停 PIES系統救孕婦

（八打靈再也19日訊）一名26歲孕婦在輕快鐵站月台，準備乘搭輕快鐵去上班時，疑失足跌下鐵軌，慶幸輕快鐵的緊急制動系統偵測到有物體墜入軌道時及時煞停，因而保住孕婦一命。

這起孕婦跌落軌道獲救案，於今天早上7時48分發生在達邁輕快鐵站；輕快鐵站輔警及消拯員利用7分鐘時間，將受傷的孕婦救上來後，緊急送去吉隆坡中央醫院治療。

Rapid Rail私人有限公司首席執行員凱拉里說，這起事件導致輕快鐵服務延誤25分鐘，直到早上8時15分才恢復通車。

他在文告中說，根據該店的閉路電視畫面顯示，當時這名孕婦是站在月台等待輕快鐵到來，不料在輕快鐵要靠站時突然跌落軌道。

他指出，慶幸的是，該輕快鐵站安裝的“月台入侵緊急制動系統”（Platform Intrusion Emergency Stop，PIES）偵測到有物體墜入軌道時及時煞停，沒有撞上孕婦。

凱拉里說，輔警及輕快鐵站員工，以及受召到場的克拉末消拯員立即施援，清空月台的人群並救出傷者。

他指出，這個月台入侵緊急制動系統”，一旦偵測到超過7公斤的物體跌入軌道，就會自動啟動，暫停輕快鐵的電流供應，使輕快鐵停下。

他透露，除了地下月台，格拉那再也輕快鐵路線的每個月台都有安裝PIES系統，因此很慶幸這個系統湊效，避免一場悲劇發生。

孕婦傷勢已穩定

國家基建有限公司（PRASARANA）主席兼首席執行員瑪斯妮占指出，跌下輕快鐵軌道的孕婦只是受輕傷，傷勢也已穩定下來。

她今午到中央醫院慰問傷者後告訴記者，自1998年PIES投入運作以來，一共啟動過15次，迄今運作良好，而這是首次有乘客跌落輕快鐵軌道上，之前發生的個案都是物品跌下軌道。

她說，國家基建有限公司目前正在安邦及大城堡輕快鐵線的車站安裝PIES系統，預料年尾就可完成所有安裝工作。