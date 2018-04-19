韓朝達共識直播首腦會議 全球見證文金世紀握手

（首爾、平壤19日訊）韓國與朝鮮經協商後達成共識，將現場直播下週五在兩國邊境板門店舉行的韓朝首腦會議，讓全球觀眾一起見證韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩的“世紀握手”畫面。

韓聯社報導，韓朝雙方昨天在板門店北側統一閣進行籌備“文金會”的第二次會議。雙方代表就首腦會談的禮賓、警衛、新聞報道等問題進行討論，韓方早前提議透過電視直播文在寅與金正恩握手及會談主要環節，朝鮮代表亦表達了同意。

發表9種語言版本

至於近日曝光頻繁的金正恩夫人李雪主是否會隨行，韓國總統府青瓦台表示目前相關訊息還不便對外公佈；有韓國政府相關人士透露，目前尚有未盡事宜，預計雙方代表還需要再舉行一次工作會談，才能討論完畢。

此次會談備受全球矚目，據韓朝首腦會談籌備委員會統計，目前全球有34個國家及地區、逾2800名記者登記要採訪“文金會”，人數比2000及2007年韓朝首腦會談時多出2倍。

韓方透露，會談內容將以韓文、英文、中文、日文等9種語言版本對外發表。

逾2800名記者登記採訪

籌委會將分別在首爾及板門店設置媒體中心，並建立一個全面連接在線平台系統，向全球媒體即時傳播會談相關信息。

另一方面，韓朝首腦熱線電話將在明天開通，青瓦台表示屆時將進行通話測試，但尚未確定文在寅與金正恩何時通話。與此同時，朝鮮官方朝中社報導，朝鮮勞動黨中央委員會明天將召開第七屆第三次全體會議，預計將宣布重大政策決定。