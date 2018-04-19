【英超聯賽】2球擒伯恩茅斯穩住次席 曼聯再勝踢歐冠

（倫敦19日訊）曼聯週三在英超聯賽作客伯恩茅斯之役，憑借斯莫林和盧卡庫各進一球，最終以2比0取勝，目前比第3的利物浦多4分，穩當老二。

曼聯上週末意外輸給西布隆，目送曼市提前稱王。主帥穆里尼奧本場進行大調整，僅德赫亞、斯莫林、博格巴和埃雷拉繼續首發，桑切斯、盧卡庫和馬蒂奇當替補。

第3分鐘，主隊弗雷澤傳球，弗朗西斯遠射被擋出。第11分鐘，伯恩茅斯反擊，伊貝大禁區前右腳低射稍偏出左門柱。第23分鐘，曼聯的馬夏爾遠射被擋出，隨後弗雷澤殺進禁區左側12碼射門再次被擋出底線。

較後，拉什福德遠射被擋出，他接著搶斷突進禁區右側12碼射門，又被貝戈維奇撲出。第28分鐘，埃雷拉直塞，無人防守的林加德插上禁區橫傳，斯莫林中路包抄5碼處打空門得手，曼聯1比0。第42分鐘，博格巴遠射被擋出。

半場結束前，主隊連續進攻，第44分鐘，約書亞-金遠射被德赫亞撲出。補時第1分鐘，弗雷澤開出角球，弗朗西斯射門也被擋出底線。

博格巴助攻盧卡庫

下半場，第48分鐘，馬夏爾前場搶斷後從左側8碼小角度射門被擋出。

第55分鐘，伯恩茅斯反擊，約書亞-金左路傳中，中路威爾遜在身後的盧克肖拉拽下近距離搶點堪堪蹭下球，主隊索要點球，但主裁斯科特沒點頭。

第60分鐘，斯莫林拉拽威爾遜領到黃卡。第62分鐘，庫克背後鏟倒博格巴也吃到黃卡。第64分鐘，伯恩茅斯反擊，威爾遜10碼處射門被菲爾-瓊斯擋出底線。

第65分鐘，拉什福德的18碼射門被擋。第66分鐘，曼聯獲得罰球弧內任意球，盧卡庫主罰被人牆擋出。3分鐘後，拉什福德遠射又被貝戈維奇撲到。

第70分鐘，博格巴直塞，盧卡庫插上單刀於左側10碼處挑射，球越過貝戈維奇飛入球門，曼聯2比0領先。

第87分鐘，馬夏爾妙傳，無人防守的布林德禁區內抽射踢空。最終曼聯2球0取勝，

在聯賽還剩下4輪，曼聯只要再贏一場，即可確保一席歐冠資格。