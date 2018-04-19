【英超聯賽】2球擒伯恩茅斯穩住次席 曼聯再勝踢歐冠

（倫敦19日訊）曼聯週三在英超聯賽作客伯恩茅斯之役，憑借斯莫林和盧卡庫各進一球，最終以2比0取勝，目前比第3的利物浦多4分，穩當老二。
曼聯上週末意外輸給西布隆，目送曼市提前稱王。主帥穆里尼奧本場進行大調整，僅德赫亞、斯莫林、博格巴和埃雷拉繼續首發，桑切斯、盧卡庫和馬蒂奇當替補。
第3分鐘，主隊弗雷澤傳球，弗朗西斯遠射被擋出。第11分鐘，伯恩茅斯反擊，伊貝大禁區前右腳低射稍偏出左門柱。第23分鐘，曼聯的馬夏爾遠射被擋出，隨後弗雷澤殺進禁區左側12碼射門再次被擋出底線。
較後，拉什福德遠射被擋出，他接著搶斷突進禁區右側12碼射門，又被貝戈維奇撲出。第28分鐘，埃雷拉直塞，無人防守的林加德插上禁區橫傳，斯莫林中路包抄5碼處打空門得手，曼聯1比0。第42分鐘，博格巴遠射被擋出。
半場結束前，主隊連續進攻，第44分鐘，約書亞-金遠射被德赫亞撲出。補時第1分鐘，弗雷澤開出角球，弗朗西斯射門也被擋出底線。
博格巴助攻盧卡庫
下半場，第48分鐘，馬夏爾前場搶斷後從左側8碼小角度射門被擋出。
第55分鐘，伯恩茅斯反擊，約書亞-金左路傳中，中路威爾遜在身後的盧克肖拉拽下近距離搶點堪堪蹭下球，主隊索要點球，但主裁斯科特沒點頭。
第60分鐘，斯莫林拉拽威爾遜領到黃卡。第62分鐘，庫克背後鏟倒博格巴也吃到黃卡。第64分鐘，伯恩茅斯反擊，威爾遜10碼處射門被菲爾-瓊斯擋出底線。
第65分鐘，拉什福德的18碼射門被擋。第66分鐘，曼聯獲得罰球弧內任意球，盧卡庫主罰被人牆擋出。3分鐘後，拉什福德遠射又被貝戈維奇撲到。
第70分鐘，博格巴直塞，盧卡庫插上單刀於左側10碼處挑射，球越過貝戈維奇飛入球門，曼聯2比0領先。
第87分鐘，馬夏爾妙傳，無人防守的布林德禁區內抽射踢空。最終曼聯2球0取勝，
在聯賽還剩下4輪，曼聯只要再贏一場，即可確保一席歐冠資格。
英超年度最佳陣容 曼市5人熱刺佔3
英格蘭球員工會（PFA）確認了2017/18賽季英超年度最佳陣容，冠軍曼市共有5人入圍，熱刺有3星上榜，另三個席位被切爾西、利物浦和曼聯包辦。
PFA英超年度最佳陣容是由所辭球員一起投票選出，因此具有權威性。最佳陣容揭曉後，PFA還將投票遴選本賽季英超年度最佳球員等獎項。
在最佳陣容的門將位置上，曼聯的德赫亞當選；他本賽季英超出場34次，丟26球，零封17次，是零封最多的門將。這是德赫亞第五次入圍，更連續四個賽季上榜。
後衛入選的分別是切爾西的M.阿隆索、曼市雙星沃克和奧塔門迪以及熱刺中衛維爾通亨。阿隆索第三次入圍，本賽季英超出戰31次，進6球助攻2次。沃克出場30次，6次助攻；奧塔門迪出場32次，有4球入賬；維爾通亨出場33次。曼市中場雙核德布勞內和大衛-席爾瓦雙雙入圍，另一人是熱刺的埃里克森。德布勞內本賽季英超出場33次，進7球助攻15次，助攻榜居首位；大衛-席爾瓦英超出場27次，進8球助攻11次。埃里克森英超出場33次，進10球助攻10次。
鋒線上，射腳榜前3球員全入選，分別是打進30球的利物浦前鋒薩拉赫、打進26球的熱刺前鋒凱恩以及打進21球的曼市前鋒阿奎羅。由於阿奎羅賽季提前報銷，本賽季英超金靴將在薩拉赫和凱恩之間產生。