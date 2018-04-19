勇救檳二橋跳海少女 3輔警獲表揚狀

（檳城19日訊）昨早在檳城二橋勇救跳海少女的3名輔警，智勇雙全的行為受各界贊賞。檳州總警長拿督達威甘今午頒發表揚狀予3人，指隨時救人是正確的態度，3人的精神與意志力讓人欽佩。

達威甘在儀式上致詞說，3人英勇救人的態度應成為公務員、特別是警員的典範。這種隨時準備捨身救人的勇氣不是每個人都做得到的。

3名獲表揚的輔警分別是再迪(52歲)、費迪(29歲)和默蓋(29歲)。從橋上游繩到距離海面約10尺時跳下海救人的再迪，是名擁有豐富拯救經驗的輔警，之前在空軍拯救部隊服務多年。

他受訪說，他當時是在趕往現場途中，在警車上就和費迪和默蓋商討如何救人。到了現場他根據經驗判斷，在有把握後下海救人。

他指出，在海裡他緊抱尋短的少女，不時安撫其情緒，在海上漂浮以等候伙伴的到來。他與少女在海中漂浮了近半個小時後才被救起。

詢及少女為何尋短時，再迪說，當時他也不敢多問，怕激起少女情緒，但少女曾對他說，是因為家庭問題。

費迪和默蓋則指出，當時情況緊急，在確定有救人的把握後就利用警車裡能用的一切，下海救人。

3人都是首次下海救人，談及過程皆異口同聲說，這是當輔警以來最深刻的記憶。

達威甘：以圖自殺案調查少女

達威甘說，獲救少女並沒大礙，警方以企圖自殺案展開調查。他說，少女的行為已經觸犯法律，警方會依法調查。

他在記者會上苦口婆心的勸告公眾，在碰到問題時別妄動自殺念頭，解決方法有很多，尋死絕對是最笨的方法，只會讓家人朋友感到傷心。

他說，自殺案讓人防不勝防，不管是大橋，及住宅等都會發生。即使有警員巡邏仍無法預防自殺案。

他指出，檳城大橋從2014年至今共有44宗自殺案，二橋通車至今則有4宗。