（檳城19日訊）行動黨秘書長林冠英大選在阿逸布爹州選區守土。

檳州行動黨今日公佈該黨在升旗山國會以下的1國3州議席候選人，原任阿依淡區州議員黃漢偉棄州攻國，上陣升旗山國會選區、檳島市議員李俊傑取代準備留學的葉舒惠，競選浮羅池滑州選區、原任升旗山區國會議員再里爾卻上陣丹絨武雅州選區，檳州首席部長兼行動黨秘書長林冠英守土阿逸布爹州選區。

檳州行動黨主席曹觀友今日作出這項宣佈。這也是檳州行動黨自宣佈大山腳1國3州議席候選人後，宣佈的第二批候選人名單。

會上，曹觀友笑問誰要上陣阿逸布爹區，結果現場傳出“魏家祥”名字，曹觀友即刻回應說魏家祥上陣柔佛亞依淡，現場笑聲不斷。

他笑言：“眼看沒人自薦上陣阿逸布爹區”，那麼他就宣布行動黨選擇林冠英為候選人。”

植物園州席由藍眼宣佈

至於誰會取代黃漢偉上陣阿依淡州選區，曹觀友指較後自有揭曉。升旗山國會以下的植物園州議席候選人則須交由公正黨來做出宣布。

現場支持者氣氛高昂，每宣布一位候選人，支持者即大喊“希望聯盟（PAKATAN HARAPAN）”表示支持。

出席者尚有原任光大區州議員鄭來興、原任雙溪檳榔區州議員林秀琴、行政議員佳日星、彭文寶、林峰成及檳州行動黨秘書林慧英。(TTK)

再里爾勝選料當行政議員

2011年加入行動黨的再里爾為原任升旗山區國會議員，他在原任丹絨武雅州議員鄭雨週宣布退黨後，受委接管該州選區，上陣該州議席是預料中事。有消息說，他若勝選，也檳州繼續由希盟執政，他有很大可能性將受委為行政議員。

他今日受詢時回應說，一切交由黨領導決定，也要視勝選後再做打算。

料爆發多角戰

丹絨武雅州選區在這次大選將爆發多角戰，在這之前，人民黨黨員蔡昌衛已宣佈將在該區上陣。再里爾說，他早已做好準備面對多角戰。

“我身為升旗山國會議員時也積極走動選區，與當地居民協會、選民等接觸及交流，進行各種活動。”

他坦承，該區雖然有許多環境課題，但將繼續秉持檳州政府的綠意議程。

丹絨武雅州選區自1990年起就由國陣檳州前首席部長丹斯裡許子根盤踞了4屆。在2008年大選改朝換代，才由行動黨攻破。

再里爾在這次大選預料將對壘民政黨候選人方志偉，後者為民政前升旗山區國會議員謝寬泰的“徒弟”，也是民政黨丹絨武雅區協調員。

李俊傑料槓上盧界燊