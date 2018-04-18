【英超聯賽】爭4渺茫還遇攔路虎 藍調全力一搏

（倫敦18日訊）眼看著曼市已經提前5輪登上王座，衛冕失利的切爾西只能盡全力爭取前4名，期盼奪得一席歐冠名額，而明日作客第7位的彭利，卻是切爾西力爭前進的一大攔路虎。

切爾西目前以60分排第5位，比身前的熱刺少了8分。多賽一場的利物浦比切爾西多10分佔據第3位，排第2位的曼聯積71分，這讓孔蒂的藍調難以超越。

理論上來說，切爾西要超越熱刺擠進前4的希望非常渺茫，他們目前所處的位置只能夠參加歐洲聯賽。

上週末，切爾西以3比2逆轉南安普頓，16年來首次在英超2球落後下逆轉。以替補上陣梅開二度的吉魯堅稱，“球隊永遠不會放棄爭奪前4的任何一絲希望。就像我們在上週比賽表現的一樣，只要存在理論上的可能，我們就會堅持一場一場去拼。”

吉魯今年1月從阿申納轉會切爾西，在為藍調出戰的8場聯賽，他貢獻2球1助攻。

至於吉魯明日有沒有機會獲得首發上陣？將視主帥的佈陣，畢竟切爾西打過這場聯賽，週末還需應付足總杯，他們在半決賽再戰南安普頓。

藍狐力爭雙殺聖徒

據悉，吉魯有機會獲首發戰彭利，與阿扎爾及威廉聯手鋒線，上週輪休的中場摩西斯、後衛埃默森也有望出場，安帕度和大衛路易斯料仍坐板凳。

左中場M.阿隆索在勝“聖徒”之役踢傷對方前鋒肖恩朗，雖未被判犯規，但英足總已經決定會對他施加處罰，本場料不會上陣。

彭利最近十年只勝過切爾西一次，那就是本賽季首循環客場3比2獲勝。孔蒂的球隊本場比賽還將為季初雪恥，但彭利現5連勝在手，表現穩定，藍調未必佔到便宜。

明日另一場是第8位的列斯特主場迎戰南安普頓，“藍狐”最近先後輸給紐卡索和彭利，正想找個出氣筒。首循環，聖徒主場慘敗1比4。

“藍狐”主帥普埃爾本場有中場恩迪迪解禁復出，中場奧爾布萊頓、後衛富克斯都力爭出場，馬赫雷斯、瓦爾迪和岡崎慎司將組成鋒線搭檔。

聖徒中衛傑克.史蒂芬斯停賽，中場史提芬.戴衛斯受傷。聖徒近4場全敗，而且場均失3球，且看主帥馬克休斯要如何避免吞下5連敗？