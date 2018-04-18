西南航空客機引擎爆炸 女乘客被吸出艙外重傷亡

（費城18日訊）美國西南航空一架客機在飛行途中，左邊引擎突然爆炸，碎片擊破其中一個玻璃窗，令一名女乘客被氣流扯出窗外，多名乘客合力將她拉回，客機最終在費城緊急降落。惟該女乘客送院後傷重不治，事件中還有7人受傷。

這架編號SWA1380、載有143名乘客及5名機組人員的西南航空客機，於昨天早上10時許由紐約起飛，原定飛往得州達拉斯。但在飛行不足一小時後機身左邊引擎疑起火爆炸，碎片擊破機窗，一名女乘客上半身被吸出窗外，其他人見狀趕緊將她拉回，惟頭部已遭重創。

客機最終在早上11時許降落費城機場，消防員已在場戒備並迅速將火勢撲熄，而大部分乘客在降落後都能自行步出機艙。

死者為富國銀行高層

43歲女死者里爾丹來自新墨西哥州，任職富國銀行公關部副總裁，出差後由紐約回程時出事。

有乘客憶述，事發時，里爾丹腰部以上都已在飛機外面，幾名男乘客合力將她拉回窗內，並對她進行心肺復甦，同時有勇敢乘客試圖要塞住破掉的窗戶。

西南航空對事故表示難過。西南航空行政總裁凱利稱，肇事客機引擎於上週日才進行檢查，未發現任何異狀。

美國交通安全局指，初步調查顯示，涉事引擎出現金屬疲勞，引擎外罩本來可以阻止碎片穿入機艙，但發現引擎有部件脫落，外罩跌落距離費城機場112公里外。航空公司將全面調查涉事同款的CFM56引擎。

女機長曾開戰機

智勇應變救全機獲讚

雖然事故造成1死7傷，但女機長沙爾茨在危急關頭冷靜應變，成功將損傷降至最低，獲得全機乘客的讚揚。

據悉，沙爾茨是美國海軍前飛行員，亦是第一批F-18戰機的女飛官之一。她於1993年退伍，加入西南航空。事發時，沙爾茨駕駛的客機在3萬2000呎的空中爆炸後，臨危不亂，馬上決定迫降費城國際機場，並以每分鐘3000呎(約914公尺)高度急降，最後飛機成功降落，避免更多死傷。

乘客臉書直播留遺言

而在機上的其中一名乘客馬丁尼茲事後受訪時指，當時以為自己的生命就此結束，他馬上支付機上wifi費用，連接網絡在臉書直播，向懷孕妻子和親友留下遺言。

馬丁尼茲說，當時客機急速下降，所有人都在大叫，有人則失控痛哭，他亦深感大難臨頭，所幸客機最後安全著陸，令大家死裡逃生，乘客紛紛鼓掌讚揚機組人員。