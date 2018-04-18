女嬰溺死浴盆 母親控訴保姆疏忽

（吉隆坡18日訊）37歲母親控訴，50餘歲保姆在替其9個月大女兒洗澡後，任由她獨自在浴盆內玩水，自己出去拿毛巾及收拾玩具，數分鐘再折返浴室時，女兒已經溺水，送院後證實缺氧腦死，解剖報告顯示女兒是溺斃死亡。

這起疑是保姆疏忽致死女嬰的事件是在今年1月27日發生，事件發生後，女嬰父母在保姆原先承諾承擔女嬰合共2萬1000令吉的醫藥費和殮喪費之後，也基於事情已經發生而決定接納保姆的獻議不再追究，可是保姆在付了8000令吉之後卻反口不願承擔責任，女嬰父母在追討不果後，向行動黨泗岩沫原任國會議員林立迎求助，以討回公道。

保姆付8千元不願承擔責任

女嬰父母為謝偉傑（40歲，車廠員工）及劉秀蘋（37歲，車廠書記），居住在黑風洞。他們的女兒謝子瑜是在2017年4月3日出世，事發時方9個月大。

劉秀蘋說，他們是在女兒2個月大後就把女兒交給居住在甲洞馬魯理的保姆照顧。“保姆費為每月1300令吉，保姆一星期日夜顧5天半，我是在每星期六下午1點放工後，吃過午餐就去把女兒接回家，並在週日晚上再送返保姆家。”

她說，今年1月27日星期六下午1點多，正當她在吃午餐，並准備在午餐後前往保姆家接女兒回家時，突然接到保姆的電話。“她在電話內語氣急促的告訴我，女兒出事了，要我馬上到甲洞城市花園森那美醫院去。”

“我當時也不知發生了什麼事。我匆匆忙忙趕到醫院時，女兒已在加護病房搶救。搶救的醫生說，我女兒送到醫院時已經沒有心跳，而經過搶救，女兒心跳是恢復了，但已經腦死。”

她說，聽到醫生的這個宣告，她腦袋一片空白，而也守候在病房外的保姆則當場暈倒。

她說，翌日凌晨，醫生宣告女兒不治身亡，初步的死因報告是缺氧缺血腦病。

“我後來向警方報案，而女兒的遺體也被送入吉隆坡中央醫院解剖。我4月拿到解剖報告，顯示女兒是溺斃。”

林立迎促請警方從疏忽致死的角度調查這起事件。他也希望政府管制保姆行業，至少規定保姆必須向當局登記，以便確保保姆的素質，減少可能因為疏忽造成的事故。

疏忽致死案件可以在刑事法典304A條文下被提控，一旦罪名成立，可被判處坐牢2年，罰款或兩者兼施。

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圖說：

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劉秀萍在記者會上現身說法，更多次難過得淚灑現場。

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林立迎（坐者左二）將為謝偉杰（坐者右二）和劉秀萍（坐者中）夫婦提供法律援助，並為失去9個月大愛女謝子瑜的他們討回公道。坐者右一為游佳豪，左一為黃偉強。