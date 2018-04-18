控虐待養女判監3年 林麗寶上訴得直無罪

（檳城18日訊）女商人林麗寶被控虐待她收養的孤女案去年被判罪名成立坐牢3年，她今日上訴得直，獲高庭推翻推事的判決，無罪釋放。

高庭司法專員拿督阿曼沙里在判決時指出，案中受害者供證存有疑點，當中包括受害者告訴醫生及警方的事發時間有出入，前後相差了一週。

為此，阿曼沙里推翻推事早前的判決，被告獲無罪釋放。

現齡47歲的林麗寶，被控於2014年8月24日凌晨4時30分，在阿依淡海客園的住家，用滾水灼傷22歲的郭麗清，觸犯刑事法典324條文（蓄意致傷他人），罪成可被判最高3年監禁、罰款、鞭笞，或其中任何兩項處罰。

被告今日在一名女親友陪同下出庭，判決前後非常淡定，上訴得直後，她在庭外和代表律師古瑪蘭登握手道謝，也大方面對媒體鏡頭。（人名皆譯音）

【新聞背景】

孤女帶傷出逃求助

2014年8月間，22歲孤女郭麗清投靠女收養人半年後，帶著滿身疑遭熱水燙傷的傷痕逃出收養人住家，向人求助指遭虐待，過後被送院治療。

郭麗清是趁收養人林麗寶帶著孩子外遊時逃出來，並由數名海客園居民帶往醫院治療。

據知，當時她的手、眼、背部、右肩和左手，都滿佈疑被熱水燙傷的痕跡。

郭麗清當時受訪時聲稱，自小母親已過世，父親無力撫養她，而將她送入檳榔路一間孤兒院，21歲時被林麗寶收養，在2014年農曆新年後入住對方家，幾天後就開始被對方暴力對待。

林麗寶當時受詢時指郭女常偷家里的東西，被滾水燙傷是對方自己不小心造成。