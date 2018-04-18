納吉：安順人應挺馬袖強 不需等假設性部長

（安順18日訊）首相拿督斯里納吉今日應种植及原產業部長拿督斯里馬袖強要求，為安順人帶來大禮，除了今日動土興建的957所一馬房屋，也承諾分2階段在安順興建共500所可負擔的人民房屋，同時在安順設立城市轉型中心。

納吉說，安順已有一位常照顧安順人民利益的安順子民部長馬袖強，不需等候假設性的“部長”到來安順，更不需等候另一方面掌權，因為國陣已掌權。

馬袖強很照顧人民

他今日為安順一馬房屋計劃主持動土禮時說，馬袖強時常為了安順人民的要求，以部長身分要求協助，安順人民應該支持這位道地的安順人。

房屋計劃助安順人有家

馬袖強較後在新聞發佈會說，今日動土的957所一馬房屋計劃，和首相承諾的500所人民房屋計劃，將協助安順人民擁有自己的房屋。

“目前有6000人上網申請一馬房屋計劃，政府將作出挑選，讓一馬房屋分配給957戶家庭。此外，政府尋找適當地點分2階段興建共500所人民房屋和城市轉型中心。”

出席嘉賓包括霹靂州務大臣拿督斯里贊比里、原任曾吉容州議員拿督阿茲哈。

不點名諷敦馬倪可敏

納吉今日也不點名的諷刺火箭安順國席準候選人倪可敏及希盟名譽主席敦馬哈迪。

他說：“另一方的安順國席準候選人在太平沒有服務，如今卻要來安順，他的心不在這里。我們已有一位關愛安順的馬袖強在這里服務，安順人民不要受騙。”他指出，另一陣營的人常發出消極性的負面言論，更會散播假消息。

“例如在霹靂州已故蘇丹駕崩時，我在北京進行官式訪問，當時我的妻子拿汀斯里羅斯瑪也跟隨我。為了要回馬向已故蘇丹致最後敬意，我們在北京討論如何安排提早完成訪問，趕回馬來西亞，結果其中一張照片被人利用，指羅斯瑪參與內閣會議。我們提出照片證據後，假消息才平息下來。”

納吉說，最近有一家連鎖麵包店停業，他們也指責因國家管理不當，經濟欠佳所以該家麵包店倒閉。然而，國內有許多麵包店的生意紅紅火火，連安順“印度麵”都可以經營成大企業，這家倒閉的麵包停業是有其他原因的。

經濟好方能建校建屋

他說，我國經濟狀況良好，才能推動蘇丹依德利斯師範大學安順分校在安順展開建校工程，如今更動工興建957所一馬房屋。

他說，世界銀行在去年3度修正和提高我國的經濟成長率預測，最後他們預測我國經濟成長率為5.8%，而在賬目完成後，實際成長率達5.9%。世界銀行也修正我國今年首季經濟成長率，從5.2%提高到5.5%。納吉指出，過去反對黨指發一馬援金不對，是賄賂行為，但在他們這次的大選宣言中卻包括發出一馬援金。

“國陣是負責任的政府，背負著照顧人民的任務。我們發出一馬援金，是為了協助人民。”

納吉在結束演講前也要求安順人民支持馬袖強，並承諾他會繼續協助安順人民。