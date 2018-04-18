沈同欽等4前火箭議員 組正義聯盟團隊出擊1國4州

（馬六甲18日訊）馬六甲4名退出行動黨原任議員沈同欽、吳良山、林敬賢、陳仲祥今日正式宣布，將在大選，以正義聯盟的團隊，競選1國4州議席。

4人今日召開記者會宣布，沈同欽將角逐哥打拉沙馬那州議席，吳良山競選馬六甲市區國會和格西當州議席，林敬賢競選愛极樂州議席及陳仲祥則角逐怡力州議席。

沈同欽表示，以獨立人士競選，是為選民提供一個有“良知”的選項。

他說，4人屬意使用“鑰匙”作為競選標誌。但最後是否可以用“鑰匙”標誌，則要看提名當天的情況。

沈同欽說，此時此刻，眾多選民無所适從，心灰意冷，浮起拒絕投票意愿，乃至寧投廢票的之心。也有選民看到政黨的人事變動，深感不滿，而想投選抗議之票傳達不滿的情緒。

他強調，思慮這些，經過漫長時間的斟酌，再与選民的溝通、交流和探討後，得到眾多支持者的极力支持，4人終于慎重地做出決定，將以獨立人士的身份參与這次大選，為選民提供一個良知的選項。

沈同欽說，目前只有他們4人，不肯定是否還會增加人選；而且沒有財力及很大的資源，是以個人方式競選。

他指出，這次在行動黨最大的選區參選，並沒有“報復”的心態，否則，他們大可選擇在行動黨多數票最少的選區，例如魯容及彭加蘭峇株（前身峇章）上陣。

“我們在行動黨強區上陣，是要讓該黨知道人民的支持（選票）不是理所當然的，這些都是要靠累積，一定要珍惜。”