敦馬憂被禁用藍眼 我有秘密武器防陰招

（八打靈再也17日訊）希望聯盟名譽主席敦馬哈迪說，為避免4月28日的大選提名日被選舉委員會最後一分鐘“刁難”，令希望聯盟4黨的准候選人因統一使用人民公正黨標誌而喪失提名資格，希望聯盟已經有應急方案。

不過，他於今日召開記者會，拒絕透露應急方案的詳情，但強調是希望聯盟的秘密武器。

“我們心裡有數，但我們不能告訴你，要不然納吉（國陣主席）會知道，這是我們的秘密武器。”

他說，希望聯盟4黨以公正黨的“藍眼”標誌參選，並沒有違反法律與條例，亦無需選委會允准。

“然而，希望聯盟如今可以公告天下的是，這個國家不只是已經陷入‘盜賊統治’，而且也是完全無視法治與民主的專政。”

有關希望聯盟會否真的於最後一分鐘被選委會刁難的問題，馬哈迪說，即使到現在，這是他們從未想過會發生的事情。

他說，在過去，與政府為敵的四六精神黨及公正黨不受阻撓，獲得批准註冊為政黨，而且可以參選。

“可是，現在土著團結黨註冊被凍結， 希望聯盟要參選，不只受到百般阻撓，而且是很精準的發生在大選前夕。”

“這是新事物，馬來西亞從未發生過，可能在全世界也不曾聽聞。”

馬哈迪指出，在第13屆大選，有非公正黨黨員的候選人使用該黨標誌上陣勝出，而且當選有效。

“選委會不曾發出禁止或反對一個人使用其他政黨標誌參選的指示，誰說這是錯的？”

評選委會做法有違成立宗旨

他表示，儘管選委會說使用其他政黨的標誌參選無需選委會批准，不過，根據希望聯盟接觸政府的經驗，選委會可能會於最後一分鐘宣佈希望聯盟4黨統一使用公正黨標誌不合法，令他們的准候選人喪失資格，令國陣不戰而勝。

他說，為了求證，希望聯盟打從4月10日起就要求與選委會代表會晤，但對方一直沒有回應。

“近日收到選委會法律顧問阿茲占的回函，以沒有時間為由拒見我們，他聲稱必須於4月16日到淡馬魯出庭，而且一直到21日都有案件纏身。”

他批評選委會的做法有違成立宗旨，即確保選舉順利、有序與和平的舉行。

反嗆哈迪回學校教宗教

希望聯盟名譽主席馬哈迪認為，伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺應該回鄉下當宗教司，而不是進入政壇。

他在主持希望聯盟主席理事會會議後召開的記者會上說，哈迪阿旺有足夠的資格當宗教司，對政治卻一竅不通，更不懂行政管理之道。

“看看登嘉樓發生什麼事？我勸告哈迪，請幫幫忙，回去學校教導宗教。”

但他表示，由於哈迪阿旺過去曾形容一些穆斯林是異教徒，這是被禁止的事。

“我認為哈迪應該再深入的鑽研伊斯蘭，再回來的話，我們給他當個伊斯蘭講師。”

馬哈迪是針對哈迪阿旺早前譏諷他已年邁，應該到一個馬來西亞診所免費行醫做福利，而回敬哈迪阿旺。

對哈迪阿旺嘲諷他在希望聯盟，先是教練，如今卻“降級”為球員，馬哈迪說：“隨他說什麼，重要的是獲得選票，是教練或球員都不重要。”

針對國大黨財政威爾巴里諷刺馬哈迪連麵包店都無法挽救，更遑論救國的問題，馬哈迪表示，如果納吉不當首相加上國家經濟良好，The Loaf可以繼續存活並有盈利。

“在納吉的領導下，國家經濟出了問題，許多店倒閉、外資外流，如果要扭轉局面，最好是納吉下台，因為他沒有資格。”

他說，相對“財力雄厚”的巫統和國陣，希望聯盟確實缺乏錢，但相信大多數馬來西亞人愛國，也都是理智與成熟，知道投票的意義，並不會為了錢而出賣國家。

“我們知道他們，收下對方給的錢、房子、汽車等等，不必感到自己是忘恩負義，因為這原本是你們被竊取的錢，但選票要投給希望聯盟。”

馬哈迪透露，當他在浮羅交怡時，曾有支持者被收買，但支持者把錢交給了他。

稱若上陣古邦巴素也能勝

“我們用這些錢與國陣抗衡，我們變相獲得他們的資助。”

“希望聯盟早已預見會發生收買人的事件，而且已有應對的計劃。”

詢及他為何選擇上陣浮羅交怡，而不是古邦巴素時，馬哈迪說，在浮羅交怡上陣本就是他最初的意願，因為巫統在上屆大選獲得逾1萬1000票，他要看巫統這次可以獲得多少票。

他有信心，即使在古邦巴素上陣，他也一樣可以勝。

“我之前曾說可能在浮羅交怡、古邦巴素、布城或是其他地方上陣，因為我不論拜訪哪裡，納吉就會去派禮物，選民都很開心。”

出席者包括希望聯盟主席拿督斯里旺阿茲莎、署理主席丹斯里慕尤丁和林冠英、副主席沙拉胡丁、總秘書賽夫丁阿都拉和財政古拉，以及公正黨總秘書拿督賽夫丁納蘇迪安。