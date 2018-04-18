西南航空引擎空中爆炸 1死7傷 女乘客被吸出艙外

美國西南航空公司（Southwest Airlines）一架載有148人、由紐約拉瓜迪亞機場飛往德州達拉斯的客機，周二（17日）在飛行途中左方一個引擎突然爆炸，令窗戶破裂，一名任職銀行高層的兩子之母被氣流扯出窗外，被其他乘客抓回機艙。客機最終在費城緊急降落，女乘客送院後傷重死亡，另有7人受輕傷。這是2009年以來，美國航空公司航班首次有乘客死亡；西南航空對事故表示難過。

編號SWA1380、載有143名乘客及5名機組人員的西南航空波音737客機，於當地時間周二早上10時許起飛，在不足一小時後機身左邊引擎疑起火爆炸，之後有碎片擊穿玻璃窗，43歲女乘客賴爾登（Jennifer Riordan）部分身軀被吸出窗外，其他人見狀趕緊將她拉回，惟頭部已遭重創。客機最終在當地時間早上11時降落費城國際機場，另有指客機是以「自由降落」狀態下降。消防員發現飛機其中一個引擎漏油，並出現火光，迅速撲熄；乘客由巴士載往客運大樓。聯邦航空管理局表示，飛機一個引擎、機身及一塊玻璃窗損毀。

乘客馬丁內斯（Matry Martinez）在Facebook上載一條名為「最後一刻」的影片，可見機上乘客均載上氧氣罩，形容：「客機有15分鐘時間不斷下降，四周都是血，所有人驚惶失措、不停哭泣。」另一名乘客約翰遜（Kristopher Johnson）表示，儘管客機失去一個引擎，但降落時非常穩定，讚揚機長及機組人員表現專業。

當局表示，一名乘客送院後傷重死亡，另有多人輕傷。全國運輸安全委員會（NTSB）將事件列為「引擎失效」展開調查，NTSB主席桑沃特（Robert Sumwalt）表示，過往從未遇到同類事故。西南航空發言人表示，客機因「操作事故」而要臨時轉飛；費城國際機場在Twitter表示，受事件影響機場航班將有延誤。