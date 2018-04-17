【英超聯賽】藍色連續5年稱霸 紅色相形失色

（倫敦17日訊）“藍月軍團”提前5輪奪得英超冠軍，縱觀最近5年的英超聯賽冠軍，都有一個共同特點——都是藍色！

2013/14賽季，曼市隊史上第二次贏得英超冠軍；隨後的一年，切爾西捲土重來推翻曼市；再之後，英超出現了新的霸主，“藍狐”列斯特；上賽季，“藍狐”大幅度下滑，孔蒂助切爾西重操霸業，時隔一年再度稱王。

本賽季，風水又輪流轉到曼徹斯特，但這一次冠軍的顏色依然屬於藍色。

連續5個賽季，藍色主宰了英超格局，藍月、藍調、藍狐輪流統治。相比之下，昔日的紅色帝國大為失色，曼聯在費格申離開後遭遇長期的低迷，莫耶斯、范加爾以及如今的穆里尼奧，都沒能幫助“紅魔”實現王朝復興大業。

長期由溫格執教的阿申納，更是給人一種“毫無作為”的感覺，年年爭四，年年衰退，溫格被球迷要求下課的呼聲頻繁羞辱，“槍手紅”徹底失色。

至於“紅軍”利物浦，從羅傑斯不瘟不火的時期熬到激情的渣叔，他們成為了英超賽場唯一還有血性味的紅色軍團，尤其是歐冠8強兩回合雙殺曼市，更是為“紅隊”大大地爭回顏面。

然而，自從1989/1990賽季伊恩拉什和達格利什率領利物浦奪得英甲冠軍後，利物浦就沒有再在英格蘭頂級聯賽登頂，4年前利物浦曾無限接近冠軍，但隊長傑拉德對切爾西時滑倒上演烏龍回傳，葬送了良機。

曼市未來十年仍有作為

瓜迪奧拉帶給曼市的，不僅是冠軍獎盃，還有令人羨慕的年輕化陣容，他用了不到兩個賽季的時間，對陣容大換血，本賽季出場的26名球員中，有半數年齡為25歲以下，這一數字在2015/16賽季同期僅6人。

埃德森、斯通斯、貝席、斯特林、薩內以及赫蘇斯為代表的“藍月”青年軍，將在未來10年繼續對英超的統治。

本賽季，曼市隊中年齡達到或超過30的老將僅6人，僅奧塔門迪、大衛-席爾瓦以及費南迪尼奧是常備主力，這和兩年前多達11人，有了巨大變化，被送走的老將包括科拉羅夫、納瓦斯、克利希、薩巴萊塔、薩尼亞等，完成了更新換代。

在瓜帥的調教下，22歲的薩內已經展現出超一流的潛質，本賽季9球14次助攻，助攻達到上賽季的將近3倍；23歲的斯特林在英超及歐冠雙線轟進21球，另有9次助攻，雙雙締造新高；21歲的熱蘇斯雖然受到傷病困擾，單賽季聯賽也有上雙。

瓜帥已經打造出一支具備在未來10年統治英超甚至歐陸的青年軍，這將讓英超以至歐洲諸強都會將曼市視為心腹大患。

下個賽季，紅藍之爭，誰又能笑到最後呢？