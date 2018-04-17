選民疑惑開放式空間 壟尾露天投票站爭議大

（檳城17日訊）檳城壟尾州選區本屆大選不僅從原本的3個投票站增加至11個投票站，同時也首次出現露天投票站。

在新增的7個投票站中有3個最具爭議性，同時也會令當地選民感到混淆的，這3名投票站分別是雙溪弄浪防洪池空地、壟尾日月城夜市空地及壟尾大路旁的政府組屋大廳空間。

原任壟尾區州議員楊順興今日與光明日報記者走訪這11個投票站後坦言，這幾天有近百名選民到其服務中心查詢及確定地點。

“一些選民疑問，為何他們會被安排到開放式的空間，我呼吁大家儘早確認自己的投票站，並在當天提早到場投票。”

新設7投票站

他直言，選委會今屆在壟尾區增設7個新投票站，當中5個設在組屋樓下的民眾會堂，這對住在投票站附近的選民是很方便，尤其是樂齡選民。

他指出，壟尾區選民在上屆大選僅需前往3間學校即是公民二校、阿依淡國中及斯里湖內小學投票。

他說，但由於該選區在本屆增加了7000多名的選民，相信選委會是考慮到選民人數的增加及學校課室會有不足而決定增設新的投票站。

楊順興說，新增的7個投票站中，另4個是位於百寶莊（Desa Baiduri）1B座組屋、鑽寶莊組屋（Desa Intan）7A座組屋、發林4B組屋及4E組屋的民眾會堂，這些都是屬於封閉式空間，無論是人流及保安控制都不受爭議。

“3個較具混淆及爭議的投票站是雙溪弄浪防洪池空地、壟尾日月城夜市空地及壟尾大路旁的政府組屋大廳空間，因這些投票站都屬露天，無論保安、人流及投票都不容易確定，他希望選委會盡快做出明確安排。

楊順興指出，過去幾天他與其服務隊有到檳選委會及壟尾州選區的11個投票中心察視，以便向壟尾區選民提供最確定及最新的消息。

壟尾州選區

原有的投票中心：

公民二校

公民二校

斯里湖內小學

阿依淡國中

新增的投票中心：

雙溪弄浪防洪池空地

壟尾日月城夜市空地

壟尾大路旁的政府組屋大廳空間

百寶莊（Desa Baiduri）1B座組屋民眾會堂

鑽寶莊組屋（Desa Intan）7A座組屋民眾會堂

發林4B組屋民眾會堂

發林4E組屋民眾會堂