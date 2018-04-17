揭好萊塢性侵醜聞 紐時紐約客奪大獎

（紐約17日訊）有“新聞界奧斯卡”之稱的美國普立茲獎昨天揭曉，《紐約時報》及《紐約客》雜誌因揭發好萊塢金牌製片人哈維韋斯坦的性侵醜聞，激發全球反性侵運動#MeToo，奪得最高榮譽“公共服務獎”。

普立茲獎在1917年創立，是美國新聞業界的最高榮譽獎項，表揚新聞從業員的傑出貢獻。

由記者喬迪坎特率領的《紐約時報》團隊，以及《紐約客》撰稿人羅南法羅奪得，他們的報導不但令在影壇舉足輕重的哈維韋斯坦身敗名裂，更催生了#MeToo運動，讓全球各地的女性鼓起勇氣，站出來指控那些有權有勢男性們的惡行。

其中，羅南法羅來頭也不小，與演藝圈有著深厚淵源，母親是資深女星米亞法羅，父親更是大名鼎鼎的好萊塢大導演伍迪艾倫。而早前當伍迪艾倫涉及性侵養女爭議後，法羅更對爸爸強力抨擊，提及姐姐童年被老爸性侵的往事，大力撻伐媒體竟然放過他。

華郵紐時查通俄奪獎

另外，《紐約時報》與《華盛頓郵報》因追蹤美國總統特朗普團隊於2016年總統大選期間涉嫌通俄，為特別檢察官米勒的調查提供線索，贏得“國內新聞報導獎”。另外，《華盛頓郵報》則因揭發阿拉巴馬州共和黨聯邦參議員候選人摩爾性侵惡行，獲頒“調查報導獎”。

路透憑羅興亞問題摘特寫獎

路透社揭發菲律賓總統杜特蒂與警方暗殺隊之間的關係，獲得“國際報導獎”，並因拍攝羅興亞難民危機奪“特寫攝影獎”。

弗吉尼亞州《每日進步報》則因攝下夏洛茨維爾種族衝突事件中，一輛轎車衝入人群，撞飛示威者的一幕，奪得“突發新聞攝影獎”。