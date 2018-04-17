禁向美企採購零件 中興遭美封殺7年

（華盛頓、北京17日訊）中美再起爭端，美國商務部宣布，禁止中國第二大電訊設備製造商中興通訊向美國企業購買敏感科技及零件，為期長達7年，此舉形同切斷中興的產品供應鏈。有分析指，事件令人認為美國有意抗衡中國科技崛起，中興在中國電訊設備市佔率達30%，如果生產受阻，或阻礙中國5G通訊市場發展，影響深遠。

中興通訊被指非法向朝鮮和伊朗運送電訊設備，違反美國出口禁令，去年3月與美國政府達成和解協議，繳付12億美元（約46.6億令吉）罰款，並承諾對涉事員工採取紀律行動。

或阻礙中國5G發展

然而，美國商務部昨天指，中興通訊作出虛假陳述，誤導美方，非但沒有處罰相關35名員工，部分人更獲發全額花紅，形容有關行為惡劣，不容忽視。商務部稱，這次制裁與美中近期的關稅爭議無關。

中興通訊為5G通訊設備商，相關產品使用美國高通晶片，它也是“中國製造2025”計劃的重點發展產業，美國商務部下達出口權禁令，任何美國企業或個人與中興通訊任何方式的出口交易，都屬非法，形同美國對中國祭出的殺手鐧。

中商務部誓保企業權益

在美國發布禁令後，英國國家網絡安全中心也發出新的建議，警告電信行業不要使用中興的設備和服務。

中興通訊發表聲明回應，正在評估事件對公司可能產生的影響，與各方面積極溝通及應對。

中國商務部則稱，中興與數百家美國企業有廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位，希望美方依法規，妥善處理，為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。商務部密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

特朗普再開炮

斥中俄玩貨幣貶值把戲

美國總統特朗普就貨幣問題炮轟中國和俄羅斯，形容兩國在玩“貨幣貶值把戲”。

特朗普在推特發文指，“俄羅斯和中國正在玩貨幣貶值把戲，美國卻繼續調高息率。這是不可接受！”他認為，一個國家若刻意把貨幣維持在低位，便會令其出口更具優勢；而美國近來多次加息，將推高美元，變相令美國出口更貴。

特朗普對中俄的指控，與財政部上周五公布的匯率報告相互矛盾，美國財政部並沒有將中國列為匯率操縱國，而俄羅斯並不在報告評估的12大貿易夥伴之列。美國彭博社早前報導指，中國正考慮推動人民幣漸進貶值，作為回應中美貿易爭端的手段，但已被中國人行行長易綱否認。