沖茶沖出金像獎 楊容蓮Pauline獲頒專業精神獎

（香港16日訊）茶水阿姐獲金像獎！週日晚剛落幕的《第37屆香港電影金像獎》，大會頒發專業精神獎予入行30年的茶水蓮姐楊容蓮（Pauline）。楊容蓮是眾星眼裡的無名英雄，影壇大哥成龍特意回港頒獎給她；天王巨星劉德華每次見到她，都要鞠躬問她“蓮姐，今天沖什麼茶給我喝？”

“專業精神獎”是個向一眾幕後致敬的獎項，過去曾經向電影宣傳、道具等同業致敬，而今年就選了一個在電影看不到，但在片場非常重要，向一眾台前幕後提供溫飽的茶水阿姐楊容蓮。

對於蓮姐，大家未必認識，但對於她的工作就大感興趣，到底要怎樣才能做到這個崗位呢？就是要有一對巧手，沖出如金茶王般的奶茶才可以嗎？“其實我沖咖啡不好喝，他們說好喝都是逗我開心而已。”蓮姐笑說。

蓮姐週日晚盛裝出席，並分享得獎心得。“拿這個獎很開心，謝謝大會，謝謝家人，孫子孫女今晚都有來，也要多謝入場看香港電影的觀眾。多謝演員及助手對我的包容，亦要感謝萍姐（唐萍），是她帶我入行。出來工作是要交個心出來的，你對人好人家自然對你好。”

早在宣布得獎的影片中，觀眾已覺得蓮姐似乎對於得獎全不知情。直到香港媒體致電蓮姐訪問，原來她真的不知道，甚至當阿Sa確定她拿獎時，都以為是大整蠱。

蓮姐︰“我一直都不知道，阿Sa跟我說的時候我還半信半疑，直至昨天看到片段才敢相信。”

做足茶水30年

片中所見，蓮姐表現得非常淡定，實際上當下是心亂如麻︰“阿Sa跟我說我得獎時，我已經想哭，但我反應不來。阿Sa之後問我為何不笑，我說不是不想笑，是到今天看到片段才會笑。”回想30年前入行，蓮姐本來想找一份無需“坐定定”，可以到處跑動的工作。“做工廠被困死，很悶，這份工可以見到不同的人很開心，不時也有不同的工作環境，而且一部電影下檔之後，開另一部電影就見到另一班人。”除了工作性質合乎蓮姐要求，人工吸引也是賣點。“一個不識字的女人，能夠靠它養活自己，已經好開心，而且收入還挺好。”

能夠做足茶水30年，可想而知蓮姐沖茶技術應有多厲害，好奇蓮姐究竟是沖奶茶拿手，還是沖咖啡呢？當中有沒有秘訣？“我自己喝過呀，其實我沖咖啡和奶茶都不好喝，哈哈……他們說好喝其實都是哄我！”蓮姐更大讚自己的崗位是整個電影行業中最好做一個。“大家來到也沒得選擇，我沖什麼他們就要喝什麼，不然就自己出去買，所以我沒什麼壓力。”聽起來霸氣十足，但相信她是講笑搞下氣氛而已啦！

把工作人員當子女

既然講到這行如此好做，是否有少少心動想跟蓮姐入行，有沒有方法呢？“想入行就要人肯帶住你，起初跟住我一起做，收入分帳，到有人認識你就可以自己接工作喇。”是不是心動呢？不過蓮姐都感慨今非昔比，事關香港電影開戲量大減之餘，不少更已北上發展，咖啡茶都變成烏龍茶。“現在全行只有幾個茶水都不夠做，所以也很少帶人入行。”那麼怎樣才算是一個稱職的茶水阿姐呢？“如果你做到當工作人員是仔仔女女般照顧，你就會稱心如意。”

打算做到沒人要為止

“我什麼也不懂，難得有這份工作，已經很開心了。我打算一直做下去，做到沒人要為止。”

作為專業精神獎得主，楊容蓮眼中何謂“專業”呢？

她認為，最重要是做好自己的工作。不要見到是大明星就照顧、不紅的藝人就不理睬，應該都要一視同仁。

“也不要隨便罵人、欺壓人，大家都是來工作的，應互相尊重。”

成龍回港為Pauline站台

當頒獎禮現場宣布楊容蓮獲獎時，大部分的觀眾皆感到詫異：“楊容蓮是誰？”

成龍在介紹楊容蓮出場時就形容，“茶水阿姐”是幕後中的幕後，獨力支持所有電影人。

“我們拍片時不知道她的存在，但我們休息時，沒有她在身邊會叫救命，大家都好需要她，所以今日特意回港為Pauline站台。”

香港著名藝人袁詠儀、張達明、吳鎮宇和古天樂等亦紛紛錄製視頻，無不讚賞楊容蓮為人細心、盡責。

吳鎮宇更打趣道：“我以為每個茶水阿姐都叫Pauline，她已經成為茶水代名詞，是無名英雄。”

客串《算死草》創經典金曲

另外，偶爾片場不夠人時，蓮姐也會客串當臨演，入年多年以來，她演出超過33部作品，要數最難忘的演出，她很快就答是《古惑仔》和《玻璃樽》。“我要謝謝導演劉偉強，之前未拍過戲，埋位一見鏡頭就腳震，多得他一直給我不不斷讓我演，現在見到鏡頭也不怕。”

由於蓮姐本身在行內已經有名，導演們見她原來那麼能演，於是紛紛邀請她客串，，還有最多影迷記得的《算死草》那一句︰“係咁扑、係咁扑、係咁扑……”很洗腦。

身為電影界一份子，雖然不是參與幕前演出，但總算為整部電影出過好幾分力。如果參與的電影票房好或不好，蓮姐又會有什麼切身感受呢？

“如果參與的電影票房好，當然會特別開心，就算不好，我也不會不開心，因為片場上每個人都對我好，拍攝過程已經有很多笑容。”可以感受到，蓮姐的工作環境真是充滿歡樂，笑聲笑聲滿載溫馨。

阿Sa：她很重要

蓮姐入行已經30年，初入行時正值80年代，香港影壇最黃金的時期，由年產300部電影，到現在只剩下年產40部左右，可謂見證住影壇的盛衰。亦由於年資深，她的確是看住不少天王巨星入行，所以今時今日，不少巨星見到蓮姐時，都很敬重。

張繼聰和蔡卓妍頒獎給她時，阿聰坦言蓮姐很重要。

“夏天有凍咖啡飲，冬天有暖笠笠的熱咖啡。”

為台前幕後提供溫飽。阿Sa更說如果沒有蓮姐在場，大家都會口渴到不能開工。

所以這位影壇無名英雄，的確值得獲專業精神獎加冕。

目不識丁工資不可能賺過萬

目不識丁的蓮姐披露，從事茶水這一行，工資是以日薪計算，多勞多得。但現在有工的日子並不多，根本不夠養活自己，幸好子女都已長大，最小的孩子也已30多歲了。如果孩子尚小的話，恐怕真的捱不住。

有人指，從事茶水這行好過做銀行經理，每月可賺取4萬港幣(約1萬9840令吉） 一個月的薪金。惟楊容蓮強調，這絕對沒可能，因薪酬按日計，加上並非每月天天都有工。

她曾試過1年只開工2個月，收入並不穩定，很多同行因捱不住被逼轉行另謀高就。其實在電影行業內，茶水、場務的工資，屬最低的一批工作人員。

她提及，每天若工作若超過8小時，則會獲超時津貼，每小時按日薪除於8。

她舉例說明，如果日薪是800港幣(約397令吉)，超時津貼則是每小時100港幣（約49令吉）。初入行時，她一天的工資才區區200多港幣（約99令吉） ，現在一天的工資已調升至1100港幣（約545令吉） 。

輝煌時期一週做6天

她當年是由當電影劇務的弟弟介紹入行，當時正值香港影業黃金時期，有許多電影開拍，約有10多人從事茶水工作；那個香港電影90年代輝煌時段，她一星期最多可開工5、6天。

可是近20年來隨著港產片的減產，加上很多影片北上大陸攝製，現在香港電影行從事茶水工作的，已經少過10人。

她表示，電影茶水都是靠熟人帶入行，她也曾帶過一些人加入此行業，有人至今繼續，但更多人因薪水少，工作不定而放棄。

“ 試過有幾個人做了半天或一天便甘脆不來了；有的則是嫌天氣冷卻要一直碰水，有的人則是埋怨要全天候照顧那麼多人，工作很辛苦。”

蓮姐說，由於不少的拍攝現場都在戶外進行，天氣好時太陽猛烈，天冷時又是寒風剌骨，而且拍戲工作常日夜顛倒，凌晨2、3時開工也屬平常事，確實不易捱。

她聲稱，一般上，她們都是前一晚才接獲工作的通告。試過有幾次報名參加了旅行團，可是卻臨時接獲通告要開工，結果都無法成行。這個工作也是相當困身的，因為我們永遠不知道何時有工作的到來。