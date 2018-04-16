上陣安順國席 倪可敏對壘馬袖強

（安順15日訊）行動黨秘書長兼檳州首長林冠英宣布，該黨霹靂州主席倪可敏將代表希盟到安順國會選區上陣，以挑戰安順區國會議員兼民政黨主席拿督斯里馬袖強，換言之，一旦國陣宣布由馬袖強在安順守土，那麼，坊間日前盛傳的“王對王”之戰將如期在安順上演。

“如果倪可敏攻下安順國席，而希盟又成功入主布城，執掌中央政權，屆時，行動黨將推薦倪可敏出任聯邦部長。所以，這是一場部長對部長之戰。”

週一晚，林冠英和一眾希盟領袖，包括希盟總裁兼公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎、行動黨國會領袖林吉祥及誠信黨主席莫哈末沙布等都到這場在安順舉行的大型政治講座會上為倪可敏站台，並請求安順選民支持倪可敏。

希盟主席敦馬哈迪則因美羅出現嚴重交通阻塞問題而未克出席，但他仍在座談會結束前通過視頻作出壓軸性宣佈，即指將由倪可敏代表希盟出征安順國會選區。

霹靂州行動黨內有資格與馬袖強上演雙王對決戰者，可說是非倪可敏莫屬。倪可敏於1999年首度中選為班台州議員後，在接下來的4屆大選中都保持全勝的輝煌紀錄。他曾拉下的國陣領袖更包括兩名副部長級人馬，即人民進步黨主席丹斯里卡維斯和民政黨全國婦女組主席拿督陳蓮花。加上倪可敏的“名嘴”形象深入民心，可說是霹靂州甚至全國深具知名度的領袖，所以，他絕對具有足夠份量對撼國陣部長級對手。

在這之前，倪可敏已頻密到安順咖啡店演講，並以化整為零手法，希望能在安順掀起反風。

倪可敏說，為了實現人民改朝換代的理想，他願意接受黨的委派，以到具挑戰性的議席競選。

“明知山有虎，偏向虎山行！我會義無反顧地向前邁進。而我最近到訪安順多次的過程中，也感受到選民的正面回應，相信安順選民會作出改善國家命運的決定。”

馬袖強對壘倪可敏的排陣，使得安順成為全國受矚目焦點選區之一，也使得安順選民陷入兩難，至於最終究竟鹿死誰手，還得看在接下來的競選期中，雙方的角力方式及所採用的策略。

3萬人出席希盟政治講座

安順人獲知希盟重量級領袖週一晚將前來啟動希盟競選行動室及舉辦政治講座會後，便成群湧入安順新市鎮準備聆聽講座會，現場氣氛極為熱烈，雖然期間一度下雨，但人潮並未散去。

過後，大會司儀估計有3萬人出席這場講座會，出席者約90%為華裔，其次是印裔，馬來人最少。

出席的希盟領袖則包括希盟霹靂州秘書西華古瑪、行動黨霹靂州顧問倪可漢、原任怡保西區國會議員古拉、原任巴碩伯打馬州議員添仁奈都、霹靂公正黨主席諾馬努迪及誠信黨安順區部主任賽阿末。