【強姦案接二連三】 11歲童遭姦殺 全身86傷 印度多地示威夠了

（新德里16日訊）印度姦殺案連二連三發生，讓當地女性每天都活在恐懼之中。隨著今年1月一名8歲女童遭姦殺案後，本月6日再有一名11歲女童遭人姦殺後棄屍路邊，全身共有86處受傷。事件曝光後引發全國怒火，昨天在各大城市舉行抗議活動。

據悉，該11歲女童被發現陳屍西部古吉拉特邦城市蘇拉特一條公路旁，驗屍證實她全身86處受傷，遇害前曾遭強暴，甚至疑似被禁錮虐待8天並勒頸窒息。

警方目前尚未查明女童身份，相信她是在別處被殺害後，再被丟到棄屍地點。

警方表示會擴大搜索範圍，蒐集附近所有閉路電視畫面，祭出了2萬元盧比（約1188令吉）的獎金，給任何提供線索的民眾。

早前，一名8歲穆斯林女童於1月遭8名男子下藥輪姦後殺害，疑犯包括5名警員及退休官員，其中一名疑犯還供稱犯案是為趕走當地穆斯林遊牧民族。

然而，有印度教激進分子卻替疑犯喊冤，要求將他們釋放。另外，執政黨印度人民黨的北方邦議員，亦因涉嫌強姦一名16歲少女而被捕。

接連多起強姦案，讓憤怒的民眾走上街頭，抗議當局保障婦女不力，調查工作進展又非常緩慢。

總理被批 連任受壓

在南部城市特里凡得琅，示威者築起人鏈抗議；在孟買，包括影星在內的數百名示威者，要求判強姦犯死刑；在新德里示威者要求當局在6個月內完成強姦案審訊；在蘇拉特有燭光靜默集會。

印度總理莫迪稱，政府會採取行動將罪犯繩之以法。外界認為，性侵案頻傳將令莫迪在明年國會大選競選尋求連任，面臨強大壓力。