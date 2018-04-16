取代張開筆 鄭瑞隆征哥打達魯阿曼

（亞羅士打16日訊）行動黨秘書長林冠英宣佈，原任德卡區州議員陳國耀將在本屆大選原區上陣守土，而哥打達魯阿曼州席則由新人鄭瑞隆出征。
林冠英今午到米都宣布行動黨角逐吉州的兩個州席候選人人選。28歲鄭瑞隆是取代原任州議員張開筆，在本屆大選硬對國陣馬華候選人陳勇樺。
值得一提的是，德卡區鐵定上陣的候選人是吉州行動黨主席陳國耀和民政黨主席拿督謝順海。
至於哥打達魯阿曼州席鐵定出征者，除了有行動黨吉州執行秘書鄭瑞隆硬對馬華亞羅士打區會副主席陳勇樺外，人民黨署理主席陳建業也會加入這場拉鋸戰。
出席記者會者包括誠信黨波各先那區國會候選人拿督瑪夫茲、行動黨全國副宣傳秘書再里爾和張開筆等人。
無緣捍衛哥打達魯阿曼 張開筆臉書謝選民支持
隨著林冠英宣佈由新人鄭瑞隆代表行動黨上陣哥打達魯阿曼州席後，原任州議員張開筆確定無望上陣，他下午在臉書貼文坦言內心不舍與無奈，但他以大局為重，犧牲個人。
張開筆在貼文上解釋，基於吉州行動黨在希盟議席分配上依然維持兩席，在僧多粥少情況下，他被逼讓路給新人。
他說，雖然不再是州議員，不過他還願意為過去5年來不離不棄的選民繼續提供在他能力範圍能及的服務。他也感謝選民過去5年給予他的支持與教導。
光明日報