取代張開筆 鄭瑞隆征哥打達魯阿曼

（亞羅士打16日訊）行動黨秘書長林冠英宣佈，原任德卡區州議員陳國耀將在本屆大選原區上陣守土，而哥打達魯阿曼州席則由新人鄭瑞隆出征。

林冠英今午到米都宣布行動黨角逐吉州的兩個州席候選人人選。28歲鄭瑞隆是取代原任州議員張開筆，在本屆大選硬對國陣馬華候選人陳勇樺。

值得一提的是，德卡區鐵定上陣的候選人是吉州行動黨主席陳國耀和民政黨主席拿督謝順海。

至於哥打達魯阿曼州席鐵定出征者，除了有行動黨吉州執行秘書鄭瑞隆硬對馬華亞羅士打區會副主席陳勇樺外，人民黨署理主席陳建業也會加入這場拉鋸戰。

出席記者會者包括誠信黨波各先那區國會候選人拿督瑪夫茲、行動黨全國副宣傳秘書再里爾和張開筆等人。