【英超聯賽】曼聯爆冷負丐幫 曼市提前5輪奪冠

（倫敦16日訊）“紅魔”曼聯在英超聯賽主場爆冷以0比1不敵“丐幫”西布隆，紅魔5連勝被終結後落後榜首曼市16分，曼市提前5輪奪冠。丐幫的傑伊-羅德里格斯在第73分鐘打入全場唯一入球，間接“助攻”曼市奪冠。

隨著曼聯在主場落敗，曼市也憑借積分榜多達16分的領先，在英超僅剩5場的情況下，提前拿到本賽季英超冠軍。回首這個賽季，曼市刷爆英超紀錄。

曼市刷爆英超紀錄

曼市最值得稱道的，當然是賽季的18連勝。自從2017年8月26日客場2比1戰勝伯恩茅斯起，直到12月27日客場1比0戰勝紐卡索，曼市取得英超的18連勝。這不僅打破阿申納在2002年創造的14場連勝紀錄，也打破切爾西在上賽季創造的單賽季連勝紀錄。

曼市在2017年12月23日主場以4比0戰勝伯恩茅斯後，創造英超半程積分最高紀錄。當時，曼市在英超的前19場比賽取得18勝1平，積分達到55分，領先排名第二的曼聯12分之多。在聖誕節之前，曼市就終結爭冠的懸念。此前的半程積分紀錄，是穆里尼奧執教切爾西時的52分。

在整個2017年的英超聯賽，曼市在38場英超聯賽打進101球，場均進球高達2.66個。此前這項紀錄的保持者是曼聯。2000年，費格申執教的曼聯在40場比賽打進95進球。

在球隊及球員的單場數據上，曼市的紀錄更具備統治力。對陣埃弗頓的比賽，曼市控球率高達82%，這是英超自2003年引進控球率統計以來，客隊單場比賽最高的控球率紀錄。費爾南迪尼奧一共完成187次出球，這是英超在2009年開始引入本項數據統計以來，歷史最高的紀錄。3月4日，在曼市1比0戰勝切爾西的比賽，曼市成功傳球902次，這是英超歷史最高的成功傳球紀錄。

瓜迪奧拉奪英超首冠

瓜迪奧拉執教的曼市，堪稱一部紀錄收割機。這樣的一支英超冠軍球隊，也成為英超歷史上最恐怖的冠軍。這也是瓜迪奧拉執教曼市後的首個英超冠軍。瓜帥經過一個賽季的蟄伏（上賽季無冠），本賽季隨著戰術體系的成熟，曼市取得爆發式的突破，並借此在英超聯賽取得巨大的優勢。曼市的巨額資金投入也是球隊保持超強實力的保證。曼市老闆曼蘇爾酋長已經為球會花掉超過50億英鎊（約277億令吉）。