全場靜默 黃秋生暗諷成龍 “我們年年都有香港電影”

（香港16日訊）第37屆香港電影金像獎周日頒獎，黃秋生擔任“最佳編劇獎”頒獎人，致詞時意有所指打臉成龍3月曾說“香港電影也是中國電影”等言論，當時他一番鏗鏘有聲的言論，全場聽完集體沉默，沒人敢有反應，他接著說看入圍名單，進入頒獎階段。
不過，網友就對黃秋生發言相當激賞，有網友表示“這段利害......直接在所有電影人面前打臉”“這段真的很猛，不像一堆噁心港星”“身在恐懼之中，還能如此真男人”“專演人渣的英雄與專演英雄的人渣”。但也有網友擔心“2014就被冷凍1年現在又敢這樣講，保證他打定三三年冷凍”“下屆不知道能不能再上台講了...？”
身為中國政協委員的成龍，於3月7日出席會議時表示，不能狹義把中國電影和香港電影區分。“只有一種電影，叫‘中國電影’，香港電影也是中國電影。”
古天樂 緊記楚原名言
入行25年的古天樂憑《殺破狼．貪狼》首嘗金像影帝滋味，他領獎時表示：“坐了一整晚我發覺一件事，就是香港人如何去做我們的香港電影。剛才楚原叔得‘終身成就獎’，記起當年在無線跟他一起拍戲，埋位前問他如何導好一部電影，他說‘記得永遠每場戲、每句對白都不要放棄。”古天樂表示盡力演好此電影，好與壞都是群策群力的結果。
阿Sa鄭中基 同場成焦點
以剷青新髮型示人的鄭中基，看上去發福不少，由於之前在泰國拍戲不慎受傷，所以他要撐著拐杖走紅地氈，太太余思敏陪同在旁，兩人十分甜蜜，而他的前妻阿Sa則擔任大會司儀，兩人在2010年宣布離婚後久未同場，這次意外成為頒獎禮的焦點之一。
毛舜筠 慶功5日5夜
從影42年的毛舜筠，兩度提名最佳女主角均落敗，終於憑《黃金花》首嘗影后滋味，她激動落淚，直言心跳得太快，並透露會先去旅行慶祝，回港後再安排連續5日5夜下廚答謝身邊好友。
趙薇遭虧穿睡衣走紅毯
趙薇一件紅裙直線到底亮相紅毯，完全看不出身材，僅露出一條粗手臂，被網友猛虧看起來是準備上床睡覺。
許鞍華 下次不要提名
許鞍華憑《明月幾時有》奪最佳導演，是她從影37年第6次奪此獎，她說下次不要再提名了，因為心臟負荷不來。