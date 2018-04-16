全場靜默 黃秋生暗諷成龍 “我們年年都有香港電影”

（香港16日訊）第37屆香港電影金像獎周日頒獎，黃秋生擔任“最佳編劇獎”頒獎人，致詞時意有所指打臉成龍3月曾說“香港電影也是中國電影”等言論，當時他一番鏗鏘有聲的言論，全場聽完集體沉默，沒人敢有反應，他接著說看入圍名單，進入頒獎階段。

不過，網友就對黃秋生發言相當激賞，有網友表示“這段利害......直接在所有電影人面前打臉”“這段真的很猛，不像一堆噁心港星”“身在恐懼之中，還能如此真男人”“專演人渣的英雄與專演英雄的人渣”。但也有網友擔心“2014就被冷凍1年現在又敢這樣講，保證他打定三三年冷凍”“下屆不知道能不能再上台講了...？”

身為中國政協委員的成龍，於3月7日出席會議時表示，不能狹義把中國電影和香港電影區分。“只有一種電影，叫‘中國電影’，香港電影也是中國電影。”