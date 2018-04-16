騙我們燒黨旗 以為幫火箭 2婦女喊冤

（威南16日訊）“麗鶯說沒有燒火箭黨旗哪裡有戲看”，昨天在檳州國陣宣佈競選宣言會場外燒行動黨黨旗而備受爭議的2名婦女，今日大聲喊冤，並聲稱是被國民團結黨前黨員陳麗鶯欺騙，原以為可以趁大選幫行動黨助選並賺點外快，結果在不知情下，被人利用去示威和燒旗。
2名婦女黃雪珍和劉杏萍皆來自爪夷，她們昨晚在行動黨高淵聯委會主席方美錸、副主席王育璇、高淵社青團團長吳政樺及檳州州委孫意志陪同下，向行動黨道歉。
黃雪珍（39歲）說，陳麗鶯是她的小學和中學同學，上個月陳麗鶯來家裡問她大選要不要做工，結果她邀了劉杏萍一起。
“麗鶯告訴我是為火箭做工，為火箭拉票、做啦啦隊。昨天早上，她開車載我們去詩布朗再也The Light 酒店對面，當時她從車廂拿出火箭黨旗和大卡片（大字報），我們站在路邊喊喊喊，然後她拿出火水燒火箭黨旗，我們當時也嚇了一跳。”
劉杏萍說，麗鶯一直講， 如果這次我們沒有勇氣站出來，下屆大選火箭就會消失了。
“她說，投給藍眼是投給馬哈迪，華人沒有地位就會被壓死死。還說沒有火箭，是華人的恥辱。”
不知麗鶯是MU人
她說，由始至終她不知道麗鶯是國民團結黨（MU）黨員，一直以為她是火箭黨員才會被騙。
她指出，她們在拉大字報時，對面有很多國陣的人，當麗鶯她們要燒黨旗時，她開始害怕還問對方為什麼要燒黨旗？麗鶯回應說“沒有燒那裡有戲看”。
她們表示，麗鶯過後給她們每人50令吉。她們回家後從其他管道知道麗鶯的政黨背景，才知道自己上當。
方美錸：政治人物不應騙市民
方美錸說，身為政治人物，思想要成熟一點，不應該欺騙無知的市民，讓她們身陷網絡霸凌的危險處境。
“我原本不想攻擊或理會這種政治人物，但有受害者通過別人來求助，說要求澄清。”
他說，由於錄影一直在轉發，2名婦女的安全已經受到威脅，她們必須盡快站出來澄清。
方美錸重申，經過查實，陳麗鶯並非行動黨黨員。她最近用國民團結黨（MU）准候選人身份在威南區走動。
“我不鼓勵網絡霸凌，聽過她們解釋後，我們認為她們是在不知情的情況下被騙去燒黨旗，我們接受她們的道歉。”
他提醒民眾，我國是民主的國家，人民可以自由選擇去幫忙任何政黨，但必須用成熟方式去做，千萬不要冒用別人的政黨或欺騙市民去效命。
圖嫁禍行動黨 黃偉益促MU道歉
（檳城16日訊）檳州行動黨宣傳秘書黃偉益斥國民團結黨(MU)公然對檳州人民說謊，並要求該黨企圖嫁禍給行動黨道歉。
他今日在一項活動時，針對國民團結黨在臉書貼文指上個月已開除該黨爪夷區州席聯絡站負責人陳麗鶯，因為發現她是行動黨黨員。黃偉益今日指責該黨撒謊，因為經查證後，陳麗鶯不曾加入行動黨。
針對陳麗鶯昨日率人在The Light酒店前丟火箭旗一事，黃偉益說，行動黨支持者就算不滿該黨以公正黨旗標誌競選，也不會燒火箭黨旗。他促請該黨不要用下三濫的手段，上演肥皂劇來蒙騙大眾。
“該黨說上個月已開除她，因為她是行動黨黨員，丈夫是民政黨黨員，這理由十分可笑！”
MU貼文一改再改
他指出，該黨隨後又修改臉書貼文，將她是行動黨黨員的說法修改為支持者。
“如果她3月已被開除，為什麼4月還以該黨身份在新大發園出席一些廟宇活動？但該黨臉書在今早的貼文又改成4月6日才開除她。”
“證明國民團結黨是沒有誠信的政黨，反复修改說辭，套莫須有罪名予行動黨。必須向行動黨和檳州人民道歉！”
傳達不滿失控變燒旗 陳麗鶯稱始料不及
（威南16日訊）國民團結黨（MU）爪夷州席聯絡站負責人陳麗鶯強調，昨天她帶8名爪夷選區的行動黨支持者到檳州國陣宣佈競選宣言會場外，原是要鼓勵更多人參與政治活動。可是他們卻心痛火箭大選不能用黨標誌，最後才演變成燒旗的失控情況，一切始料不及，也不在她掌控之內。
她說，無論選民支持哪個政黨，在民主社會底下，每個人都可以勇敢講出自己的心聲和看法。
心痛火箭棄用黨標誌
“我跟他們說，你們心痛火箭就要敢敢站出來說出你們的心聲，讓行動黨聽到，所以我們出動2輛車載了8個人到會場外。當時除了我們，還有10多人是外界人士，我並不認識他們。”
她指其政治理念是，雖然陣營不同但必須尊重彼此的支持意向，在加入國民團結黨之前她的確非常支持行動黨，除了捐錢，也曾協助行動黨募捐，所以她願意製造一個平台給他們，傳達不滿。
“其實行動黨已經象徵華社，歷史悠久，我是希望火箭用回自己的旗幟，這一屆不用黨旗參選，可能下一屆和以後都沒得用了，所以支持者都很不捨。”
她說，他們說完感受之後就把黨旗丟在地上，那堆旗突然起火，一時間場面混亂起來。他們沒有看到誰燒旗，也不知道誰燒旗。過後她們到威中警局備案。
不知誰燒旗
她強調沒說自己是行動黨的黨員。
至於2名婦女說被陳麗鶯利用去示威燒的婦女，陳麗鶯說，她們真的很無辜，大家事先都不知道有燒旗事件，希望民眾不要去中傷她們，她們並沒有錯。
沒接獲MU開除通知
針對被國民團結黨開除，陳麗鶯說，她沒有正式接獲通知被黨開除，事情發生至今，黨高層也是不聞不問。
她說，黨領導層昨天在燒旗事件過後，3次在臉書貼文說她被開除，但每次的開除日期都不一樣。
“第一次貼文是說在2個月前；第二次是1個月前，第三次是本月6日，但我身為當事人，並沒有被正式被通知，我被開除了。”
她說，本月3日大發園有一場宴會，領導帶她一起去造勢，還要求大會安排她上台致詞介紹自己，當晚她派發了800張名片。
“如果一兩個月前我被開除，又怎會帶我去宴會宣傳造勢？。”
之前有風聲盛傳，該黨主席陳胤黇會“半途截車”，取代陳麗鶯上陣爪夷州席，隨著爆發這起燒旗風波，陳麗鶯下馬幾乎已成定局。
陳麗鶯從去年12月開始就在爪夷選區走動，她說，能不能披MU的旗幟上陣還是未知數，如果選民接受，她可以考慮以獨立人士作戰。