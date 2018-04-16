騙我們燒黨旗 以為幫火箭 2婦女喊冤

（威南16日訊）“麗鶯說沒有燒火箭黨旗哪裡有戲看”，昨天在檳州國陣宣佈競選宣言會場外燒行動黨黨旗而備受爭議的2名婦女，今日大聲喊冤，並聲稱是被國民團結黨前黨員陳麗鶯欺騙，原以為可以趁大選幫行動黨助選並賺點外快，結果在不知情下，被人利用去示威和燒旗。

2名婦女黃雪珍和劉杏萍皆來自爪夷，她們昨晚在行動黨高淵聯委會主席方美錸、副主席王育璇、高淵社青團團長吳政樺及檳州州委孫意志陪同下，向行動黨道歉。 黃雪珍（39歲）說，陳麗鶯是她的小學和中學同學，上個月陳麗鶯來家裡問她大選要不要做工，結果她邀了劉杏萍一起。 “麗鶯告訴我是為火箭做工，為火箭拉票、做啦啦隊。昨天早上，她開車載我們去詩布朗再也The Light 酒店對面，當時她從車廂拿出火箭黨旗和大卡片（大字報），我們站在路邊喊喊喊，然後她拿出火水燒火箭黨旗，我們當時也嚇了一跳。” 劉杏萍說，麗鶯一直講， 如果這次我們沒有勇氣站出來，下屆大選火箭就會消失了。 “她說，投給藍眼是投給馬哈迪，華人沒有地位就會被壓死死。還說沒有火箭，是華人的恥辱。” 不知麗鶯是MU人 她說，由始至終她不知道麗鶯是國民團結黨（MU）黨員，一直以為她是火箭黨員才會被騙。 她指出，她們在拉大字報時，對面有很多國陣的人，當麗鶯她們要燒黨旗時，她開始害怕還問對方為什麼要燒黨旗？麗鶯回應說“沒有燒那裡有戲看”。 她們表示，麗鶯過後給她們每人50令吉。她們回家後從其他管道知道麗鶯的政黨背景，才知道自己上當。

方美錸：政治人物不應騙市民

方美錸說，身為政治人物，思想要成熟一點，不應該欺騙無知的市民，讓她們身陷網絡霸凌的危險處境。

“我原本不想攻擊或理會這種政治人物，但有受害者通過別人來求助，說要求澄清。”

他說，由於錄影一直在轉發，2名婦女的安全已經受到威脅，她們必須盡快站出來澄清。

方美錸重申，經過查實，陳麗鶯並非行動黨黨員。她最近用國民團結黨（MU）准候選人身份在威南區走動。

“我不鼓勵網絡霸凌，聽過她們解釋後，我們認為她們是在不知情的情況下被騙去燒黨旗，我們接受她們的道歉。”

他提醒民眾，我國是民主的國家，人民可以自由選擇去幫忙任何政黨，但必須用成熟方式去做，千萬不要冒用別人的政黨或欺騙市民去效命。

圖嫁禍行動黨 黃偉益促MU道歉 （檳城16日訊）檳州行動黨宣傳秘書黃偉益斥國民團結黨(MU)公然對檳州人民說謊，並要求該黨企圖嫁禍給行動黨道歉。 他今日在一項活動時，針對國民團結黨在臉書貼文指上個月已開除該黨爪夷區州席聯絡站負責人陳麗鶯，因為發現她是行動黨黨員。黃偉益今日指責該黨撒謊，因為經查證後，陳麗鶯不曾加入行動黨。 針對陳麗鶯昨日率人在The Light酒店前丟火箭旗一事，黃偉益說，行動黨支持者就算不滿該黨以公正黨旗標誌競選，也不會燒火箭黨旗。他促請該黨不要用下三濫的手段，上演肥皂劇來蒙騙大眾。 “該黨說上個月已開除她，因為她是行動黨黨員，丈夫是民政黨黨員，這理由十分可笑！” MU貼文一改再改 他指出，該黨隨後又修改臉書貼文，將她是行動黨黨員的說法修改為支持者。 “如果她3月已被開除，為什麼4月還以該黨身份在新大發園出席一些廟宇活動？但該黨臉書在今早的貼文又改成4月6日才開除她。” “證明國民團結黨是沒有誠信的政黨，反复修改說辭，套莫須有罪名予行動黨。必須向行動黨和檳州人民道歉！”

傳達不滿失控變燒旗 陳麗鶯稱始料不及