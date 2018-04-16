古天樂毛舜筠首奪影帝影后 《明月幾時有》奪5獎成大贏家

（香港15日訊）《第37屆香港電影金像獎頒獎典禮》周日晚上在香港尖沙咀文化中心舉行，古天樂和毛舜筠首奪最佳男女主角。
許鞍華執導的《明月幾時有》以11項提名領跑，在頒獎禮上共獲得5個獎成為大贏家，分別是最佳電影、最佳導演、最佳女配角、最佳美術指導及最佳原創電影音樂。獲9項提名的《殺破狼·貪狼》共獲3獎，分別是最佳男主角、最佳動作設計及最佳音響效果。
3次入圍最佳男主角的古天樂，終於初嘗影帝滋味。這也是他繼《第12屆亞洲電影大獎》及《第12屆香港電影導演會年度大獎》之後，憑《殺破狼·貪狼》第3度稱帝。他表示在現場有感而發“香港人要怎麼做香港電影”，也強調一部好的電影，是不可以放棄過程的。
在《黃金花》飾演自閉兒及中度智障媽媽的毛舜筠，精湛演技感動不少觀眾。她得知自己得獎喜極而泣。她表示以為自己不會得獎，擔心期待之後換來的是失望。飾演其兒子的凌文龍，也以大熱門姿態拿下最佳新演員，他特別感謝毛姐（毛舜筠）推薦他參演該片。
最佳男配角由《拆彈專家》的姜皓文獲得，這也是他出道33年以來首次得到金像獎。他去年也憑該片獲得《第一屆馬來西亞國際電影人年展》最佳男配角，是他從影以來首個電影獎項。最佳女配角由《明月幾時有》的葉德嫻獲得，這是第6次入圍女配角，第3次奪得此項殊榮。
《第37屆香港電影金像獎》得獎名單
最佳電影: 《明月幾時有》
最佳導演 :許鞍華《明月幾時有》
最佳編劇 :張艾嘉、游曉穎《相愛相親》
最佳男主角: 古天樂《殺破狼•貪狼》
最佳女主角 :毛舜筠《黃金花》
最佳男配角 :姜皓文《拆彈專家》
最佳女配角 :葉德嫻《明月幾時有》
最佳新演員 :凌文龍《黃金花》
最佳攝影 :關智耀《追龍》
最佳剪接 :李嘉龍《追龍》
最佳美術指導: 文念中、利國林《明月幾時有》
最佳服裝造型設計 :余家安、利碧君《西遊伏妖篇》
最佳動作設計: 洪金寶《殺破狼•貪狼》
最佳音響效果 :曾景祥、李耀強《殺破狼•貪狼》
最佳視覺效果 :黃智亨、徐建《悟空傳》
最佳原創電影音樂: 久石讓《明月幾時有》
最佳原創電影歌曲 :沒聽過的歌－鄭中基《大樂師•為愛配樂》
新晉導演 :彭秀慧《29+1》
最佳兩岸華語電影: 《大佛普拉斯》（台灣）
專業精神獎 :楊容蓮
終身成就獎 :楚原
光明日報