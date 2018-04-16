古天樂毛舜筠首奪影帝影后 《明月幾時有》奪5獎成大贏家

（香港15日訊）《第37屆香港電影金像獎頒獎典禮》周日晚上在香港尖沙咀文化中心舉行，古天樂和毛舜筠首奪最佳男女主角。

許鞍華執導的《明月幾時有》以11項提名領跑，在頒獎禮上共獲得5個獎成為大贏家，分別是最佳電影、最佳導演、最佳女配角、最佳美術指導及最佳原創電影音樂。獲9項提名的《殺破狼·貪狼》共獲3獎，分別是最佳男主角、最佳動作設計及最佳音響效果。

3次入圍最佳男主角的古天樂，終於初嘗影帝滋味。這也是他繼《第12屆亞洲電影大獎》及《第12屆香港電影導演會年度大獎》之後，憑《殺破狼·貪狼》第3度稱帝。他表示在現場有感而發“香港人要怎麼做香港電影”，也強調一部好的電影，是不可以放棄過程的。

在《黃金花》飾演自閉兒及中度智障媽媽的毛舜筠，精湛演技感動不少觀眾。她得知自己得獎喜極而泣。她表示以為自己不會得獎，擔心期待之後換來的是失望。飾演其兒子的凌文龍，也以大熱門姿態拿下最佳新演員，他特別感謝毛姐（毛舜筠）推薦他參演該片。

最佳男配角由《拆彈專家》的姜皓文獲得，這也是他出道33年以來首次得到金像獎。他去年也憑該片獲得《第一屆馬來西亞國際電影人年展》最佳男配角，是他從影以來首個電影獎項。最佳女配角由《明月幾時有》的葉德嫻獲得，這是第6次入圍女配角，第3次奪得此項殊榮。