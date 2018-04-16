6假消息亂大選 林立迎：企圖製造混淆恐慌

（吉隆坡15日訊）坊間近日流傳多宗有關大選的網絡消息，行動黨甲洞競選行動室特召開記者會，針對6大假消息做出闢謠及澄清，其中包括有人冒用原任國會議員陳勝堯的名義傳送不實訊息、在選票格子內打叉會被視為廢票、促大家晚上不要到吉隆坡市區、投票時要將選票後的編號擦掉等。他們直斥，這些謠言企圖製造混淆及引起人民恐慌。
行動黨泗岩沫區原任國會議員林立迎聲稱，本身在過去數天內，收到大量的信息詢問，不僅是老百姓，就連部分黨員也對這些信息難辨真偽，尤其是有關以陳勝堯名義轉發的一則信息，信息內容寫道：“各位華裔兄弟姐妹，盡量不可在FB、Whatapps、Wechat關於反馬來西亞政府的事實污物！今天在吉隆坡（甲洞及增江地區）已有9位無辜華裔青年被上屋去抓（危害社會安寧）而且不用經法庭就直接扣60日後進雙溪毛糯監獄，請求分享給身邊朋友。”
他強調，這封以假亂真的信息主要是在Whatapps社交媒體流通，因此難以追查到源頭，許多民眾在接獲這樣的訊息後便向他求證。近數日來，他不斷一對一的給予澄清，已疲於應付。
林立迎疑敵對陣營手段
“我接到約50封的信息，都是詢問這個內容是不是真的。實際上，這是一個假消息，相信是敵對陣營的手段，以便遏阻老百姓停止轉發有關國陣政府腐敗及醜聞信息。”
行動黨全國社青團理事胡克耀則表明，該黨至今也沒收到有關民眾被捕的投訴，因此相信陳勝堯的名字是遭有心人利用，製造假消息擾民。
其二是在臉書被傳的沸沸揚揚的選票打叉課題，該假消息以圖文方式表示須將選票格子內的四個邊角對齊畫叉，才被視為有效，而在選票格子內隨意畫叉，將被視為廢票，一時間也眾說紛紜。
胡克耀強調，事實上，上述兩個方式都被視為有效票，只是將叉對準四個邊角來畫的方式較有風險，稍有不慎便會畫出界限，建議民眾在格子內簡單畫叉即可。
根據選舉委員會的手冊，只要選民在選票中能明確指出要投選的政黨或候選人，無論是任何符號都可被接受，換言之，即便是打勾、畫星星、畫圈都被視為有效，唯獨不接受任何文字形式。
選戰主戰場Whatapps成雙刃劍
此外，林立迎聲稱，此次的大選與過往都很不一樣，這一次是Whatapps的社交媒體戰，而Whatapps是一把雙刃劍，可以用來攻擊對方，但同時也容易被敵對陣營陷害。
他說，雖然這樣的信息會引起不少民眾質疑，但也不排除會有人不問真假便信以為真，即便這些人只佔少數，但帶來的負面影響卻很大。
“這些惡意荼毒候選人、存心靠害的假新聞防不勝防，大家唯一能做的便是留守各大主流媒體的臉書新聞，倘若真的有足以掀起全城恐慌的事件發生，相信大馬媒體會第一時間做滾動報導。”
出席今早記者會的還包括行動黨甲洞競選行動是主任林文祥及林立迎特別助理謝永堂。
擦掉鉛筆編號投票帶橡皮擦?
第三個假消息同樣是在Whatapps廣傳，繪聲繪影指大家在領取選票時，工作人員都會在選票後面用鉛筆寫上編號，每個編號都代表每個選民，因此投票不再是秘密，呼籲大家去投票時務必帶橡皮擦，以便把這些記號擦掉。
胡克耀解釋，選民從排隊登記、點墨到領取選票過程中，工作人員的手上都不會有筆，更遑論要做記號，上述的信息會讓人民誤以為投票後，會被追算或秋後算帳。
“再者，每一張選票上原本就有一個編碼，萬一選民誤會並將選票的編碼擦去，那麼就會成為廢票了。”
他呼籲，大家真的要經過仔細思考及分析才轉發確實的消息。
行動黨聯邦直轄區副組織秘書遊佳豪補充，選票上的編碼與追蹤投票者毫無關聯，選票編碼旨在讓官員記錄下該選區發出的選票數目，所有的選票一經計算就會在監票員的見證下封箱，待大選成績塵埃落定並頒布憲報後的兩個月內，便全數焚毀，一張不留，民眾不必擔心投票會被秋後算帳事宜。
第四項假消息同樣是信息方式，呼籲大家千萬不要點開一個關於林吉祥逝世的視頻，因為內含病毒，要求大家轉發到各自群組內。
對此，胡克耀說，雖然不明白發布者的動機，但這類消息帶有詛咒及不良意圖，希望民眾不要隨風起舞進行轉發。
傳508晚扣泡夜店華人
再來是兩則用語音留言方式傳播的假消息，第一個是呼籲大家晚上不要到吉隆坡市區，因為會有很多巫統或國陣的馬來人會攔截你的車輛；第二個是提醒大家在投票日前，即5月8日晚上不要到夜店流連，因為警方會展開突擊，扣留所有華人，讓大家無法順利在隔天投票。
胡克耀解釋，這些針對種族性的假消息容易引起華裔恐慌，也會讓老人家對於替換政府感擔心及害怕。
“大家不要輕易掉進圈套，不要以為所有馬來人都是巫統，希盟的各成員黨都有許多的馬來黨員。”