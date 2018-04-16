6假消息亂大選 林立迎：企圖製造混淆恐慌

（吉隆坡15日訊）坊間近日流傳多宗有關大選的網絡消息，行動黨甲洞競選行動室特召開記者會，針對6大假消息做出闢謠及澄清，其中包括有人冒用原任國會議員陳勝堯的名義傳送不實訊息、在選票格子內打叉會被視為廢票、促大家晚上不要到吉隆坡市區、投票時要將選票後的編號擦掉等。他們直斥，這些謠言企圖製造混淆及引起人民恐慌。

行動黨泗岩沫區原任國會議員林立迎聲稱，本身在過去數天內，收到大量的信息詢問，不僅是老百姓，就連部分黨員也對這些信息難辨真偽，尤其是有關以陳勝堯名義轉發的一則信息，信息內容寫道：“各位華裔兄弟姐妹，盡量不可在FB、Whatapps、Wechat關於反馬來西亞政府的事實污物！今天在吉隆坡（甲洞及增江地區）已有9位無辜華裔青年被上屋去抓（危害社會安寧）而且不用經法庭就直接扣60日後進雙溪毛糯監獄，請求分享給身邊朋友。”

他強調，這封以假亂真的信息主要是在Whatapps社交媒體流通，因此難以追查到源頭，許多民眾在接獲這樣的訊息後便向他求證。近數日來，他不斷一對一的給予澄清，已疲於應付。

林立迎疑敵對陣營手段

“我接到約50封的信息，都是詢問這個內容是不是真的。實際上，這是一個假消息，相信是敵對陣營的手段，以便遏阻老百姓停止轉發有關國陣政府腐敗及醜聞信息。”

行動黨全國社青團理事胡克耀則表明，該黨至今也沒收到有關民眾被捕的投訴，因此相信陳勝堯的名字是遭有心人利用，製造假消息擾民。

其二是在臉書被傳的沸沸揚揚的選票打叉課題，該假消息以圖文方式表示須將選票格子內的四個邊角對齊畫叉，才被視為有效，而在選票格子內隨意畫叉，將被視為廢票，一時間也眾說紛紜。

胡克耀強調，事實上，上述兩個方式都被視為有效票，只是將叉對準四個邊角來畫的方式較有風險，稍有不慎便會畫出界限，建議民眾在格子內簡單畫叉即可。

根據選舉委員會的手冊，只要選民在選票中能明確指出要投選的政黨或候選人，無論是任何符號都可被接受，換言之，即便是打勾、畫星星、畫圈都被視為有效，唯獨不接受任何文字形式。

選戰主戰場Whatapps成雙刃劍