特朗普揚言仍鎖定目標 子彈上膛

（華盛頓15日訊）美英法聯手向敘利亞發動猛烈轟炸後，美國總統特朗普再發出新警告，稱若敘利亞政府軍再向平民發動化武襲擊，美軍勢必再度出擊。聯合國安理會同日召開緊急會議，美英法要求重新調查敘利亞化武事件；俄羅斯提出譴責美英法空襲敘利亞的決議草案，卻遭大比數否決。

特朗普說，美國仍然“鎖定目標，且子彈已上膛”，若敘政府軍重施故伎，美軍勢必發動進一步軍事行動。

美國駐聯合國大使黑利在安理會緊急會議上，也引述特朗普的話警告敘利亞，強調美國不容許敘利亞政府再次使用化武。

身在秘魯的美國副總統彭斯也說，美軍減弱敘利亞化武器能力並令其受損，如果有需要，美國還會再發動打擊行動。白宮沒有具體透露採取更進一步軍事行動的詳情。

美英法三國草擬一份新決議草案，要求重新調查敘利亞化武襲擊，草案也要求人道援助能暢通無阻抵達敘利亞，並促請敘利亞參與聯合國領導的和談。

俄譴責草案遭否決

美國海軍聲稱，攻敘行動擊中所有目標，令敘利亞大部分化武設施損毀嚴重，相信已大大打擊其化武計劃，但不排除敘利亞政府仍有能力再使用化武。

美國媒體引用國防部提供的衛星圖，顯示敘利亞首都大馬士革的化武中心巴澤研究中心、霍姆斯化武庫及一處指揮站兼化武器材儲存設施，均被夷為平地。

美國一名高級官員透露，美方分析杜馬鎮拍攝照片及多名目擊者的證詞，都顯示有人在當地使用沙林毒氣或氯氣等化武。當地受害者均出現瞳孔收窄、抽搐和影響中央神經系統運作等，由沙林毒氣引起的病徵，令美方更相信是敘利亞政府軍所為。

敘稱全面收復東古塔

另外，敘利亞政府軍在美英法空襲後宣佈，全面收復東古塔宣布全面收復反抗軍最後一個據點東古塔，拆彈人員已進入該區，清除叛軍放置的路邊炸彈，為其他軍事單位進駐及平民重返家園作準備。

特朗普任務完成惹議

特朗普上周六在空襲敘利亞後，在推特發文稱“任務完成（mission accomplished）”，招來非議。此話讓人想起前總統布什於2003年在掛著寫上“任務完成”橫額的航母上宣布伊拉克主要戰事結束，然而美軍拖至8年才完全撤出伊拉克，令布什飽受批評。“任務完成”一詞也因此變成美國失誤的象徵。

美遊行要求科學治國

美國數以千計群眾上週六在華盛頓參與“為科學遊行”，向政府發出明確信息：根據確實證據做政策決定非常重要，不能罔顧科學。參與的民眾高舉各式各樣標語；有抗議者稱，不樂見特朗普憑直覺領導美國。