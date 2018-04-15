【共運會——羽球】嘉雯女雙衛冕 宗偉稱霸男單

（黃金海岸15日訊）雙金喜！大馬羽球隊在今屆黃金海岸共運會收官日拿下雙金，男單一哥李宗偉2比1逆轉現世界第一的斯裡坎，拿下生涯第3枚共運金牌；許嘉雯攜手臨時搭檔鄒美君完成女雙衛冕！

隨著國羽貢獻的雙金，大馬代表團在今屆共運會以7金5銀12銅完賽，儘管沒能實現賽前訂下躋身前10的目標、在獎牌榜上名列第12位，但卻也超越上屆2014年格拉斯哥共運會6金7銀6銅的成績。

在羽球賽賽場，35歲的李宗偉在先失一局的情況下，以19比21、21比14、21比14力克世界第一的印度好手斯裡坎，在回報了日前混合團體賽決賽不敵之仇同時，收穫了生涯第3個共運男單金牌。宗偉曾於2006年墨爾本以及2010年德里共運會分別拿下了男單和混合團體賽金牌。

這場勝利對宗偉而言並不輕鬆，每一分都是關鍵，特別是他在日前的混合團體賽決賽大馬1比3不敵印度、無緣4連冠的比賽中以17比21、14比21敗給斯裡坎。

宗偉盼堅持到東京奧運

宗偉首局錯失關鍵分以19比21告負，但大馬一哥此後牢牢掌握場上主動，第二局以21比14回敬對手，決勝局保持高效的發揮，以21比14的比分再勝，連扳兩局實現逆轉。宗偉也成為共運會史上首個3度摘冠的男單選手。

宗偉在賽后表示，今屆黃金海岸將是他共運會告別戰，同時他再次表達了征戰2020年東京奧運會的渴望。

“我不知道，我現在的想法是能堅持一年就一年，因為最擔心的就是傷病。”被問及倘若在2020年東京奧運會奪冠，是否會參加2022年伯明翰共運會時，他這麼說。“如果我能保持狀態，那麼，我會堅持到2020年東京奧運會。否則，我會結束生涯。”

另外，許嘉雯/鄒美君在不被看好的情況下在女雙封后，拿下了大馬共運會代表團第7枚。

國羽昔日霸主跌至第三

由於衛冕冠軍原搭檔溫可微受傷未能參賽，許嘉雯與新搭檔鄒美君未能被視為奪冠熱門，但兩人一路過關斬將，並在決賽以兩個21比12戰勝勞倫-史密斯/莎拉-沃爾克，為國羽捍衛此項目金牌。

大馬羽球隊以2金1銀2銅收官，在獎牌榜上位居印度、英格蘭之後排名第3。印度以2金2銀1銅力壓昔日霸主大馬位居榜首、英格蘭2金2銀2銅居次。這也是國羽自1998年以來的最差成績，過去20年，大馬隊都至少贏得3枚金牌。

賽娜在女單的印度內戰中，以21比18、23比21擊敗裡約奧運銀牌得主欣杜，繼2010年後第二次拿到共運會金牌；英格蘭單日雙金，里約奧運銅牌得主埃利斯/朗格裡德在男雙決賽以21比13、21比16擊敗印度的薩維克/奇拉；英格蘭夫妻檔克里斯/葛貝莉在混雙決賽的德比戰中以19比21、21比17、21比16逆轉埃利斯/史密斯，成功衛冕。