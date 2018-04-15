國陣60宣言喊拯救檳城 1500萬撥學校

（北海15日訊）失去檳州政權已10年的檳州國陣今早重磅出擊，以“關鍵一戰，拯救檳城”為口號，推出涵蓋6個領域的競選宣言，承諾一旦重奪政權，將推動60項有關交通、民生、教育、環保、住房等惠民政策，包括樂齡援助金每年300令吉；全檳路邊免費泊車；赤貧人士免費水供；4萬令吉廉價屋；豁免廉價、中廉價及鄉村房屋門牌稅和地稅；華校、獨中、宗教學校每年撥款1500萬令吉；首次結婚特別禮金2000令吉；檳威兩地市議員50%名額保留給非政府組織，並取消當今政府推動且備受爭議的峇東及新關仔角填海計劃。

檳州國陣主席鄧章耀今早在威中詩布朗再也THE LIGHT酒店推展“拯救檳城”競選宣言時，耗時1小時15分鐘，向國陣成員黨講解競選宣言，希望各成員黨深入各角落向民眾宣導，爭取選民支持。

他說，宣言包含6個領域，耗時4個月撰寫，主要是解決檳城交通、高屋價及水患等。

當天，檳州巫統主席拿督再納阿比丁、檳州馬華主席拿督陳德欽、檳州國大黨主席納加斯格仁等逾3000國陣成員黨成員及支持者出席，現場士氣高昂。

鄧章耀說，希盟曾承諾執政9個月後就能解決檳州水患，但事實上，在過去4年檳州總共發生逾百次水災，同時希盟在2009年也曾宣佈不調漲水費，然9年來，水費漲了3次。

耗1小時講解

他說，檳州政府也曾經許諾建老虎公園及火速廢除北海雙溪育收費站等，但都無法實現，反觀國陣宣言是以人民福祉為依歸，希望選民能給力國陣。

“希盟也承諾一旦入主布城，就會廢除大道收費站，這是一項無法兌現的承諾，因政府根本沒有足夠的資本，進行維修及提升大道的道路，這證明了希盟在撰寫競選宣言時，根本沒有評估政府的財務狀況。”他說，由於希盟沒有周詳的發展計劃，導致檳州問題越來越多，要拯救檳州，選民必須投票給國陣，讓國陣重新執政。