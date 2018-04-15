國陣60宣言喊拯救檳城 1500萬撥學校

（北海15日訊）失去檳州政權已10年的檳州國陣今早重磅出擊，以“關鍵一戰，拯救檳城”為口號，推出涵蓋6個領域的競選宣言，承諾一旦重奪政權，將推動60項有關交通、民生、教育、環保、住房等惠民政策，包括樂齡援助金每年300令吉；全檳路邊免費泊車；赤貧人士免費水供；4萬令吉廉價屋；豁免廉價、中廉價及鄉村房屋門牌稅和地稅；華校、獨中、宗教學校每年撥款1500萬令吉；首次結婚特別禮金2000令吉；檳威兩地市議員50%名額保留給非政府組織，並取消當今政府推動且備受爭議的峇東及新關仔角填海計劃。
檳州國陣主席鄧章耀今早在威中詩布朗再也THE LIGHT酒店推展“拯救檳城”競選宣言時，耗時1小時15分鐘，向國陣成員黨講解競選宣言，希望各成員黨深入各角落向民眾宣導，爭取選民支持。
他說，宣言包含6個領域，耗時4個月撰寫，主要是解決檳城交通、高屋價及水患等。
當天，檳州巫統主席拿督再納阿比丁、檳州馬華主席拿督陳德欽、檳州國大黨主席納加斯格仁等逾3000國陣成員黨成員及支持者出席，現場士氣高昂。
鄧章耀說，希盟曾承諾執政9個月後就能解決檳州水患，但事實上，在過去4年檳州總共發生逾百次水災，同時希盟在2009年也曾宣佈不調漲水費，然9年來，水費漲了3次。
耗1小時講解
他說，檳州政府也曾經許諾建老虎公園及火速廢除北海雙溪育收費站等，但都無法實現，反觀國陣宣言是以人民福祉為依歸，希望選民能給力國陣。
“希盟也承諾一旦入主布城，就會廢除大道收費站，這是一項無法兌現的承諾，因政府根本沒有足夠的資本，進行維修及提升大道的道路，這證明了希盟在撰寫競選宣言時，根本沒有評估政府的財務狀況。”他說，由於希盟沒有周詳的發展計劃，導致檳州問題越來越多，要拯救檳州，選民必須投票給國陣，讓國陣重新執政。
盡力解決購屋問題 5年建6.5萬可負擔屋
鄧章耀說，如果國陣重掌檳州政權，將竭盡所能解決檳州人民無力購買房屋問題，包括在5年內興建6萬5000間可負擔房屋，強制要求發展商在同一個房屋發展計劃中，在同一個地段建築30%廉價屋，并重新推出先租后買方案，規定廉價屋需以每單位4萬令吉出售，包括一個免費停車位，讓民眾尤其是中下階層也有能力購買屬於自己的房屋，並在3年內解決州內水患問題。
鄧章耀稱，檳城屋價高昂，乃因為檳州政府征收高昂的發展稅所致，導致檳州的土地價格直線上揚，屋價跟著攀升。
他說，一旦國陣執政檳州，將會興建廉價屋及可負擔房屋和有效的控制土地的價格，讓人民有能力購買房屋。
他說，國陣也會取消耗資63億4000萬令吉的海底隧道計劃及停止海拔250尺以上的山坡或山區發展計劃，把該些區域納為永久綠色保護區。
鄧章耀促請國陣成員黨必須全力以赴迎戰此次的大選，至於能拿下多少議席，則由選民的選票作出決定，因國陣無法控制選民投票的動向。
他深信國陣成員黨巫統能捍衛原有的國州議席，并希望選民能以選票，選出賢與能具備的陣線，領導檳州走向輝煌。
他說，檳州國陣從去年開始就已經討論和收集各方面意見，特別是馬華與民政黨協調員從華社獲取的回饋，最終將上述承諾納入競選宣言內。
鄧章耀：機構CEO勿涉政治 促傑瑟尼辭職參選
鄧章耀警告檳州供水機構首席執行員拿督傑瑟尼，身為一個機構的首席執行員不要有政治思維，否則就辭職參選，國陣等著傑瑟尼來挑戰。
他說，傑瑟尼曾通過記者會指聯邦政府才是決定我國的供水服務價格及收費的單位，傑瑟尼別忘了自己不是政治人物，若要發表政治言論，就辭職參政。
“若傑瑟尼沒有向聯邦政府申請要漲水費，聯邦政府如何批准漲價？”
他指出，國陣執政檳州時期才漲水費2次，換政府後，10年內竟漲4次，難道傑瑟尼不知羞恥嗎？傑瑟尼不必對漲水費負責任嗎？一旦國陣重奪檳州，5年內都不會漲水費。
3源流學校撥款 納固定負擔開銷
鄧章耀說，國陣若執政檳州，將把國民型學校、人民宗教學校和華文私立學校每年1500萬令吉的撥款，納入每年檳州政府財政預算案的“固定負擔”開銷。
“他們（希盟州政府）所謂的制度化撥款，僅列在首長署的單位，反觀我們會把撥款納入州政府每一年的財政預算案獨立單位，再由各源流學校每年依據需求，平分1500萬令吉撥款。“
他指出，檳州國陣在去年就開始草擬競選宣言，會把制度化筆款予學校納入其中一項承諾，是源自馬華和民政黨協調員的意見。
與此同時，鄧章耀表示，獲推選上陣的候選人心理素質非常重要，必須持有“必勝”心態，至於競選結果則交由人民去決定。
鄧章耀過後在記者會上說，國陣全面上陣檳州40個州議席，肯定具有一定的信心獲勝，至少能保住上屆大選由巫統候選人贏得的10個州議席和3個國會議席。
詢及何時會公佈檳州國陣候選人名單時，鄧章耀表示，目前尚未接獲候選人名單，一旦時機到了，就會作出宣布。
以下為檳州國陣承諾：
環保
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在3年半內改善水災和禿頭山 問題。
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即刻停止位於海拔250尺以上的山坡或山區發展計畫。
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將位於海拔250尺以上的山區及山坡憲報為永久綠色保護區。
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在水災黑區裝置水泵及自由調整的水閘，以排解水災黑區的過量水流。
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實行檳州治水大藍圖。
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在山坡種植樹木。
房屋
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解決人民房屋問題，在5年內興建6萬5000間可負擔房屋。
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強制性要求發展商必須在同一個房屋發展計劃中，在同一個地段上建築30%的廉價屋、中廉價屋及人民房屋。
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推出先租後買房屋方案。
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制定廉價屋每單位以4萬令吉出售，包括一個免費停車位。
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提供公共房屋租金援助計畫，協助貧困和殘疾的租戶。
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為單身女性和單親母親設立特別固打名額，讓她們可擁有廉價屋或可負擔房屋。
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成立“免利息基金”供符合資格購買廉價、中廉價及人民房屋的購屋者申請。
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減少發展商所需繳付的發展獻金，尤其是興建廉價、中廉價及人民房屋計劃的發展商。
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取消峇東及關仔角的填海計劃。
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保留農地用途的地段。
交通
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3年內改善交通阻塞問題。
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取消銜接峇眼亞佔及新關仔角的海底隧道計劃。
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在交通阻塞的地方建交接路段。
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重新探討市區內交通燈的實效性。
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提升原有的公共交通系統及提供“停車轉搭”的設施。
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推出舒緩交通阻塞藍圖。
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在交通嚴重阻塞地區建設多層停車場。
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取消檳城大橋摩多過路費。
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在4年內提升公共交通。
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提供學生巴士津貼予符合資格的家庭。
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在鄉村地區提供社區救護車服務。
經濟發展
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通過一帶一路的貿易政策，發展州內的經濟貿易活動。
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特別為醫療服務設備、醫藥及保健食品行業設立清真樞紐，旨在方便作出口作業。
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鼓勵及讓中小企業更容易轉型為跨國企業。
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提供應有的設備，為州內人類資源的發展做好準備，迎接第四次工業革命的挑戰。
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設立一個“e-貿易平台”以鼓勵更多人士投身線上商業領域。
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威省市政局和檳島市政廳的合約員工將被吸納到一個將成立的單位，成為正式職員。
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廢除原有小販中心、攤格及臨時小販中心的私營化制度。
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通過政府代理機構，增加土地庫存。
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減少小販中心、攤格及臨時小販中心的每月租金至10令吉。
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將夜市及早市場現代化。
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設立數碼和機械工業區。
人民福利
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通過以下方式減輕人民的工作和精神上的負擔和壓力:在每一個地區設立繁榮家庭大廈，裡面有婦女中心、樂齡人士中心、婦女保護中心、慢性疾病患者看護中心及康復中心。
水源：
* 取消水源保護附加費。
*取消繳交水費時所需的郵寄費和其他的相關收費。
* 提供赤貧人士免費水供。
* 減少終止水供和恢復水供的服務費。
* 協助面對拖欠水費問題的管理機構 。
*5年不調漲住家水費。
福利：
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豁免廉價、中廉價及鄉村房屋門牌稅和地稅。
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從獲取的門牌稅中撥出一筆款項給予管理機構、旨在能更有效地管理相關建築物。
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檳島市政廳和威省市政局的路邊停車格免收費。
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給予國民型學校、人民宗教學校和華文私立學校每年1500萬令吉的撥款。
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放寬飼養寵物的申請條件和提供免費執照。
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分2000令吉的特別禮金給首次結婚的伴侶。
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樂齡人士援助基金將調漲至每年300令吉，分為每半年給一次，每次150令吉，
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在學校一帶恢復交通糾察團。
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小學家教協會可獲得3000令吉的年度撥款、中學家教協會5000令吉的年度撥款以及校友會5000令吉的年度撥款。
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委任來自獨立單位的成員出任50%的檳威兩地市議員。
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成立檳州教育基金會協助符合資格的學生繳付大學入學註冊費。
旅遊及古蹟遺產
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鼓勵更多直飛檳城的航班及提高郵輪停靠檳城的次數
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限制老屋轉售予外國人。
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確保喬治市世遺區地位獲保留。
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設立檳城美食天堂區域，並大力推廣美食旅遊的運動。
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為喬治市世遺區的活古蹟及藝術街重新注入新生命，並加以提升。
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保護全檳的古蹟建築物。
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推行世界音樂嘉年華旅遊。