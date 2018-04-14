【共運會‧羽球】雙蔚半決賽不敵英組合 馬男雙7連霸告終

（黃金海岸14日訊）大馬在共運會羽球項目男雙的連續7屆霸業，隨著“雙蔚”吳蔚昇和陳蔚強的出局而告終！

里約奧運會男雙銀牌得主“雙蔚組合”，今日在男雙半決賽以21比15、16比21、15比21遭英格蘭組合伊利斯/朗格里茨逆轉，宣告衛冕失敗。大馬男雙因此結束了自從1990年開始，長達7屆共運會的壟斷。1990年，馬羽由再蘭尼/拉昔夫兄弟奪冠以來，就不曾讓男雙金牌旁落。

此後，謝勳寁/蘇明強（1994年）、鍾騰福/李萬華（1998年）、陳重名/鄒俊英（2002年）、陳重名/古健傑（2006年）、古健傑/陳文宏（2010年）以及陳蔚強吳蔚昇（2014年），都成功為大馬保住這枚金牌。

“雙蔚”只能在週日的銅牌戰，和斯里蘭卡組合沙欽/布瓦內卡爭奪銅牌。斯國組合在另一場男雙半決賽，以18比21、10比21輸給印度組合茲拉/薩維。

蔚強賽後一臉失落：“我只能說我們這一場比賽的確是有盡了力，但我們還是輸了，我本身也無法接受輸球。”

“英格蘭組合的表現出乎我們的意料之外。而我們輸在速度和反應上。”他補充。

吳蔚昇指出：“對手發揮比我們想像的更佳，而且很穩定。我對我們無法為國家保住男雙冠軍，感到遺憾！”

在男雙複賽，里約奧運會銀牌陳蔚強/吳蔚昇以21比9、21比17勝蘇格蘭的鄧恩/胡爾。不過，另一大馬組合吳順發/陳炳順卻以14比21、21比15、9比21輸給印度2號種子薩維/茲拉。

順瑩惡戰英夫妻檔

不過，大馬仍有望保住女雙金牌；上屆與溫可微聯手奪冠的許嘉雯，這次與鄒美君合作，她倆在半決賽先失首局下，最終以17比21、21比15、21比4逆轉印度組合阿什薇妮/蕾迪。

女雙決賽，嘉雯/美君將和英格蘭的莎拉沃克/勞倫.史密芙爭金；英女半決賽以兩局皆21比15淘汰澳洲的馬帕薩/索梅維。

在複賽，美君/嘉雯以21比11、21比6戰勝英格蘭組合柏治/普格。不過，另一馬女組合賴潔敏/謝抒芽以15比21、16比21負予馬帕薩/索梅維。

此外在混雙複賽，里約奧運銀牌得主陳炳順/吳柳瑩以21比17、21比12勝印度4號種子普拉納布/蕾迪，半決賽，順瑩將惡戰英格蘭的克里斯/加布里爾夫妻檔。

印度包辦女單決賽

宗偉決戰斯里坎

在男單半決賽，2號種子李宗偉和印度好手普拉諾激戰了近一句鐘，最終以21比16、9比21、21比14力克對手，晉級決賽決戰另一印度好手斯里坎。

李宗偉週五在複賽是以21比13、21比16淘汰新加坡的駱建佑，遭遇3號種子普拉諾攔路。兩人至今交手4次，打成2勝2負，宗偉最近兩次分別在去年印尼和丹麥羽賽輸給對方。

不過，此番交手宗偉未再讓對手有機會上演3連勝，並有機會爭奪本身的第三枚共運會男單金牌。此前，宗偉先後在2006和2010年兩屆共運會奪冠。

2014年格拉斯哥賽會，宗偉沒有參賽，男單金牌落在印度選手卡什普手中。

1號種子斯里坎在另一場半決賽以21比10、21比17打敗英格蘭的奧塞夫，他將是宗偉爭冠的最後的障礙。

女單半決賽，印度雙妹欣杜與賽娜，分別打敗了上屆冠亞軍；加拿大的李文珊以及蘇格蘭的吉爾莫，使印度穩奪女單金牌。

里約奧運會銀牌、1號種子欣杜以21比18、21比8打敗李文珊，為上屆半決賽雪恥；而賽娜以21比14、18比21、21比17擊退吉爾莫。

大馬暨姐、5號種子謝抒芽週五在複賽以12比21、19比21不敵李文珊，無緣4強。