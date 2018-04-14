習近平宣佈中擴大開放 海南全島建自貿區

（海口14日訊）中國國家主席習近平宣布，政府決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，將建成中國首個自由貿易港。習近平說，這是彰顯中國擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心的重大舉措。

習近平昨天出席慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會，在演講中宣布海南獲北京政府支持，在全島建設自由貿易試驗區，穩步推進自由貿易港建設，分步驟、階段建立自貿港政策和制度體系。

這是習近平去年在十九大提出要探索建設自貿港後，首次點名首個自貿港將落戶海南。中國已分別於2013年在上海；2015年在天津、福建、廣東；2017年在遼寧、浙江、湖北、河南、重慶、四川、陝西掛牌成立共11個自貿試驗區，海南將成為第12個。

海南亦將設立國際能源、航運大宗商品等交易場所。習近平說，歡迎全世界投資者到海南投資，參與自貿港建設。

吸納海外人才居留

在吸引人才方面，習近平鼓勵國內知名高校和研究機構在海南設立分支機構，要求海南吸納國際人才，允許外籍和港澳台地區技術技能人員按規定在海南就業、永久居留；允許在中國高校獲得碩士或以上學位的外國優秀留學生在海南就業創業。

習近平還提出要增加海南直達全球主要客源地的航線，實施更加開放便利的離島免稅購物，並提高免稅購物限額；允許符合條件在海南註冊的中外合資旅行社，從事除了台灣地區以外的出境旅遊業務等。

提高免稅購物限額

按照海南全島約3.5萬平方公里的面積來算，海南將成為全球最大的自由貿易港，面積遠超過新加坡、香港與迪拜，亦意味著經濟發展在中國沿海地區相對滯後的海南，貿易限制將大為鬆綁，迎來前所未有的重大發展機遇。

美貿易夥伴外匯報告

中印日韓列觀察名單

（華盛頓14日訊）美國財政部昨天向國會提交每半年一次的《美國主要貿易夥伴外匯政策報告》，由於目前中美貿易戰針鋒相對，令外界關注美國會否將中國列為匯率操控國。報告顯示美國沒將任何國家列為匯率操縱國，但將中國、印度、日本、韓國、德國和瑞士列入觀察名單。

美國財政部根據3項檢視要件，決定是否認定貿易夥伴藉由匯率政策從事不公平貿易競爭，包括對美國的貿易順差超過200億美元（約765億令吉）；經常賬順差佔國內生產額（GDP）比率超過3%；持續性進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買之金額超過GDP的2%。

美國財政部對上一次於去年10月公布的報告，包括中國、日本、韓國、德國與瑞士已出現在觀察名單中，但當時並未列入印度。

另一方面，中國與日本將於下週一舉行經濟高層對話，日本共同社引述消息人士指，中方希望日方在對話期間提及美國鋼鐵進口限制問題的意向，預計將針對美國貿易政策提出質疑，展開中日合作。