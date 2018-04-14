埋屍貨櫃暗洞 女商遭緬員工撕票

（新山14日訊）3名外勞員工將43歲華裔羅里銷售公司女東主綁架謀殺，再將屍體藏在一個貨櫃箱的暗洞內，並在員工發現女事主失蹤疑被綁架後報案，警方在店後面發現其屍體，揭發這起恐佈命案。

這起事件在巴西古當區斯里布納馬甘榜斯里布納馬6路（Kampung Sri Purnama）的一家優勝羅里銷售公司發生。死者為43歲吳玉玲，同時也是一名羅里維修店的女雇主。

根據警方初步調查，死者吳玉玲生前疑似遭3名外籍員工聯合禁錮，並製造假象，剪開圍籬鋅板一處，放置屬於死者的一隻拖鞋，讓人以為死者是被人從公司後方擄走。

死者的遺體才被警方在一個作為員工宿舍和貨倉的雙層貨櫃箱當中的洞穴尋獲。

據悉，死者生前遭人以鐵鍊捆綁手腳，並被用布塊塞進嘴巴，其後腦有被敲擊的傷痕。警方不排除她遭禁錮後，綁匪阻止她救助復殺人滅口。

死者的崔姓丈夫接獲噩耗後，今早8時許從泰國返回國，並直奔新山蘇丹后阿米娜醫院（中央醫院）準備認屍，一度因難以接受事實而悲痛落淚。

他受訪時點頭證實，2名落網的緬甸籍員工曾涉及偷取公司財物。

警扣查2緬員工追緝1男

新山南區警區主任沙胡利納今早證實這起案件的發生。他指出，警方已在案發後逮捕死者公司內的2名，年齡分別20歲及39歲的緬甸籍員工，並延扣他們7天至本月20日；警方同時還在追緝疑涉案的另一名男子。

他發出文告時也指出，警方是於昨晚7時30分，接獲死者公司一名巫裔員工投報，聲稱公司員工在昨午2時看到老闆娘的隨身物品在辦公室內，但沒見到老闆娘，於是重調閉路電視畫面查探，畫面顯示老闆娘是在走到公司后方過後失蹤。

公司員工根據閉路電視畫面顯示，追蹤到公司後方查探，發現了一雙屬於老闆娘的鞋子，於是向警方投報指懷疑老闆娘遭人綁架。

他指出，兇手在擄走死者後未開口要求贖金；基於死者生前遭人非法禁錮及殺害，警方目前援引刑事法典302（謀殺）條文調查此案。

他表示，警方在事發地點展開調查後，在貨櫃箱內底層的一個密室洞裡找到死者遺體，隨之，在該處將員工宿舍內的涉案嫌犯逮捕調查。

挖洞預備藏屍 有預謀幹案

干案兇手或早有預謀，在雙層員工宿舍及貨倉內挖洞預備藏屍。

根據消息，死者遺體被找到的地點，是在以貨櫃箱組成的雙層間，樓下儲藏輪胎，樓上則是外籍員工宿舍。

據了解，涉案者在二樓員工宿舍挖了坑洞後，在正下方的底樓儲藏室後方築起石灰牆，形成一個擁有6尺寬的小密室，寬度可容納一個人，有關洞穴相信不可能一夜造成，讓案件呈現兇手早有預謀的可能性。

據悉，警方找到死者遺體前，二樓洞穴口是被草席和沙發覆蓋遮掩。