國民團結黨啟動競選中心 宣布3州議席候選人

（北海14日訊） 國民團結黨（MU）昨晚在峇眼國會選區啟動該黨全檳首個競選中心，並宣布梁木慶、張法來及哈利（Hari Devyndran）上陣雙溪浮油、峇眼惹瑪和峇眼達南州議席。

該黨成立於2016年12月2日，由陳胤黇領軍。署理主席郭馨文在記者會上說，該黨的誕生是為了“把應該做好的事情做好”，同時對事不對人，也沒有親於目前兩大陣線國陣或希盟，反之是以第三股力量來迎戰今次大選。

詢及何謂“把應該做好的事情做好”時，他解釋，答應人民的承諾就要做到，除了會攻雙溪浮油、峇眼惹瑪和峇眼達南3個州議席，該黨也會上陣峇眼國會議席，惟目前尚未時候宣布候選人。

◆ 梁木慶（51歲、家私廠業者） 是雙溪浮油人，非常了解本地人的需求，他認為本身可比原任州議員彭文寶做得更好，由於認同MU的理念，所以決定在該旗幟下上陣。

◆ 張法來（58歲、全國退伍軍進隊伍協會主席） 是檳城人，原本無黨籍，但認同MU為民服務的理念決定參政，選擇峇眼達南上陣，是因為當地有很多民生課題，包括退伍軍警的生活福利等，有信心可解決該區的這些問題。