遏阻阿塞德用化武 美英法空襲敘

（華盛頓、大馬士革14日訊）敘利亞政府上周疑用化武攻擊平民造成70人死亡，令當地局勢一觸即發。就在白宮聲明總統特朗普對攻敘行動尚未有最終決定後，特朗普昨晚9時（大馬時間今早9時）出其不意發表全國講話，宣布美國決定攻打敘利亞，並與法國及英國政府聯手展開空襲。敘利亞首都大馬士革隨即傳出巨大爆炸聲，烽煙四起，敘利亞國營媒體聲稱，空襲造成至少3名平民受傷。

特朗普在演說中表示，他下令美軍對敘利亞化武設施展開“精準攻擊”，強調將持續行動直至敘利亞停止使用化武，並稱這項軍事行動是要懲罰敘利亞總統阿塞德，同時斥責俄羅斯無法令敘利亞放棄使用化武。

美出動戰斧巡航導彈

特朗普演說完畢，大馬士革隨即傳出至少6次巨大的爆炸聲響，團團煙霧升起。美方派出軍艦和戰機，包括出動戰斧巡航導彈，以大馬士革的科研中心、霍姆斯的化武儲存設施及一個主要司令部為目標展開空襲；英方則出動4架龍捲風戰機，轟炸霍姆斯省的軍事設施。

敘利亞防空部隊隨即以炮火還擊，並聲稱在大馬士革南部地區成功擊落20枚導彈。

美國國防部長馬蒂斯隨後召開記者會簡報指，此次攻擊敘利亞化武設施的力度比2017年的轟炸行動強一倍，而聯軍攻擊目標集中在敘利亞政府部門機構及化武基地，避免造成平民死傷。目前，第一輪空襲已完結，行動中美軍並無損傷，且暫無計劃發動額外攻勢。

英相指攻敘別無選擇

美軍參謀長聯席會議主席鄧福德透露，美國未事先通知俄羅斯，但選擇攻擊目標時盡量避開俄軍部隊，希望減少俄國人員傷亡。

參與行動的英國首相特麗莎梅聲明，向敘利亞發動攻擊是“別無選擇”；法國總統馬克龍痛斥敘利亞“已越過紅線”，不能容忍敘利亞把使用化武變得正常化，惟他未透露法國出動何種軍力或攻擊什麼目標。

俄指控參與化武襲擊

英反嗆睜眼說瞎話

（莫斯科14日訊）俄羅斯極力否認涉及敘利亞化武攻擊，國防部昨天更聲稱，有證據證明英國參與敘利亞的化武攻擊；對此，英國駐聯合國大使皮爾斯反駁，指俄方明目張膽地撒謊。

俄羅斯國防部發言人卡納申科夫昨天公開敘利亞杜馬鎮醫院人員的聲明，指化武襲擊當天曾有一批人帶著攝影機進入醫院，高叫有病人受化武襲擊，向他們淋水以引發恐慌；但醫護人員指沒有病人出現任何化武中毒徵狀，認為是救援組織“白頭盔”在英國政府壓力下，發起這次有預謀的挑釁，卻未有即時公開證據。

皮爾斯同日否認有關指控，直斥“這是我們從俄羅斯宣傳喉舌中見過最糟糕的一條假新聞”。

警告美英法承擔後果

俄敘各方強烈譴責

針對美英法3國聯合空襲，俄羅斯駐美國大使安東洛夫警告3國須承擔後果，又指摘美國為最大的化武軍火庫，沒資格怪責其他國家，並強調俄方不能允許任何侮辱總統普汀的事情發生。

俄羅斯外交部隨後也在網上譴責3國攻擊行動。

同時，敘利亞總統阿塞德在推特發文指“好的靈魂不會被羞辱”；敘利亞官媒也強烈抨擊，稱3國攻擊行動嚴重違反國際法。

不過，澳洲總理特恩布爾發聲明支持這次聯合行動；中國駐聯合國代表馬朝旭早前則呼籲有關各方保持冷靜克制，並反對以軍事手段解決問題。

懂多一點

戰斧導彈發射點限制少

美軍兩艘導彈驅逐艦曾於去年4月，在地中海向敘利亞軍事目標發射59枚戰斧巡航導彈。昨晚展開的攻敘行動中，美軍再次出動戰斧巡航導彈執行任務，而自1991年波斯灣戰爭以來，戰斧導彈在美軍於中東戰事中皆扮演重要角色。

1980年代正式服役的戰斧巡航導彈，是全天候亞音速的長距離導彈，其模組化設計容許導彈攜帶多個彈頭，發射點限制極少，可在海、陸、空，甚至是水底發射。

戰斧導彈內置的電腦識別系統精密，能自行分析地形以調節飛行路線，逃過敵方雷達偵測。美國在兩次伊拉克戰爭中皆應用戰斧導彈，其設計經多次改良。2003伊拉克戰爭中，美軍及盟軍共發射802枚戰斧，令伊拉克多處寸草不生；2014年，再有47枚戰斧導彈射向敘利亞極端組織“哈里發國”（IS）據點。