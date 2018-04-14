跨圍欄互推撞人踩人 領打油卡 火爆混亂

（沙登13日訊）由首相拿督斯里納吉主持的一馬德士援助卡移交儀式，在首相離場後場面失控，德士司機爭先恐後衝到禮堂領取援助卡，由於人潮過度擁擠，許多人不願遵守秩序排隊，一窩蜂跨過圍欄，把圍欄推倒，有人不慎跌倒、有人被推撞受傷，更有小孩驚慌失措當場痛哭，場面極度混亂。

主辦單位見勢不妙，立即拉下柵門，先讓第一批司機領取援助卡，不讓後面的人如潮般湧入。

據悉，陸交會在現場共設立60個櫃檯派發援助卡，卻未料到不少人不願遵守安排，唯恐落後於人而爭先辦理手續，使到場面一片火爆混亂。

當工作人員拉下柵門時，人群依然試圖強硬擠入，絲毫不理會工作人員高喊後退，在擠無可擠的逼爆空間內，更發生人踩人事件，負責現場保安工作的陸交會官員及志願警衛隊工作人員也完全無計可施，根本控制不了場面。

當第一批司機領取援助卡後，主辦單位拉起柵門讓第二批人進入時，人群再度暴動，互相推撞擠逼的現面再次發生。

第三次拉起柵門時，情況依然沒有任何改善，人踩人、推衝等事件繼續發生，更有人受傷暈倒。一名陪同父母到場的小孩被現場的狀況嚇得號啕大哭，不知所措。

被拒於門外的司機情緒相當激當，在外頭鼓噪不已，對於工作人員的安撫和要求維持秩序，也毫不理會，人人都爭著搶先衝向櫃檯領卡。

陸交會將負責傷者醫藥費

未獲卡者16日起可領取

陸路交通委員會首席執行員阿茲哈魯丁說，陸交會對此事故表示遺憾，且將負責傷者的醫藥費。

“雖然現場有百多名工作人員，包括警方、志願警衛和陸交會的工作人員負責維持秩序，但未料到情況會失控。”

人在現場的他認為，百多名執法人員維持秩序是足夠的，此事故的發生是因一些德士司機不守秩序和爭先恐後所引起，所幸情況在晚上7時後受到控制。

他說，陸交會已作了緊密的準備，並開放60個櫃檯，但仍然發生事故。

此外，他指出，陸交會週五總共派發1萬2000張援助卡，未獲卡者可從本月16日起，向格拉那再也和各州的陸交會辦事處領取。

至於東馬的司機則可向亞庇和古晉的商用車輛執照局領取援助卡，領卡日期將會另行通知。

陸交會過後也發文告指出，大部份司機都遵守秩序排隊，只有一小撮人不守秩序。