【共運會‧跳水】馬男跳台雙人僅第4 3姝晉1米板決賽

（黃金海岸13日訊）大馬跳水隊週四經歷了在兩項個人項目無金的一天，週五又在男子10米跳台雙人決賽空手而回，接下來只能寄望予女子1米跳板個人以及男子3米跳板雙人項目再做衝刺。

在週五上午舉行的女子1米跳板個人預賽，諾哈碧坦共獲258.60分，在15名參賽者中排名第7，隊友黎蓓怡也獲得249.20分緊隨其後，黃倩萍獲213.95分剛好排名第12位，全都晉級傍晚舉行的決賽。

此外，大馬選手黃茲梁與周貽尉、加布里埃爾和沙菲克組合，都會在傍晚參加男子3米跳板雙人決賽。

在今早舉行的男子10米跳台雙人決賽，大馬組合加布里爾與哈尼斯納茲魯共獲得385.80分，全場排名第4位而錯失獎牌。大馬組合的總分僅比第3名的澳洲組合貝特古德與史塔希少12.12分。

英格蘭組合包辦了金牌和銀牌，因傷放棄衛冕男子10米跳台的戴利，和其搭檔古德費洛以405.81分技壓全場，其隊友馬修迪森與威廉姆斯以399.99分搶獲銀牌。

週四，日前贏得女雙人10米跳台金牌的世界冠軍張俊虹與2010年個人賽金牌潘德蕾拉、黃倩萍，都在女個人10米跳台無緣爭牌。

小潘俊虹個人跳台無牌

潘德蕾拉、張俊虹及黃倩萍在12人決賽中各獲340.20分、332.85分及294.20分，分別僅排名第4、第5及第10名。

澳洲名將伍麗群以360.40分贏得金牌，加拿大好手本菲托以359.75分銀牌，英格蘭的圖爾森獲344.20分取得銅牌。

上屆衛冕失敗的潘德蕾拉在上午的預賽是以首名晉級，而張俊虹和黃倩萍各排名第2和第12名晉級。伍麗群是以327.20分名列第3晉級，她身後是圖爾森。

潘德蕾拉/張俊虹日前剛贏得雙人10米台金牌，而此項銅牌也是我國的梁敏儀/諾哈碧達，後者同日也在雙人3米板贏得銅牌。

同日在男子3米跳板決賽，大馬的衛冕冠軍黃茲梁及隊友周貽尉，在12人決賽分別排名第10及第11，同樣無緣獎牌。茲梁與貽尉分別獲得373.75分及347.20分。

金、銀、銅牌分落在英格蘭的勞格赫（519.40分）、加拿大的加格內（452.70分）以及澳洲的科納（438.50分）手中，前者日前剛贏得1米跳板金牌。