不是開玩笑 警全力打假新聞 各州設小組輔助

（巴里文打13日訊）全國總警長丹斯里弗茲指出，警方將通過現有的2個部門小組，執行在上週三正式生效的“2018年反假新聞法令”的調查工作，同時也在武吉阿曼警察總部及全國每個州屬增設相關小組，以輔助有關的調查任務。

反假新聞法令是在本月11日在憲報上頒布及正式生效。

弗茲說，有關調查工作是通過2個小組進行，即商業罪案調查組和普通罪案組。

不過，他說，截止昨日，警方未接獲任何一宗相關法令的投報。

他強調，警方已作好準備，以應對相關的投報及進行調查工作。

將訓練小組官員

他說，警方將訓練相關小組官員，每個州屬都將委任相關小組的主管及負責警官。

“我們也會在武吉安曼警察總部及各州警察總部，增設另一個小組，以輔助有關小組的操作工作。”

隆與6州列大選焦點區

弗茲說，警方將列6個州屬与聯邦直轄區為第14屆全國大選的焦點區。這些州屬分別是雪蘭莪、吉隆坡、檳城、登嘉樓、霹靂、沙巴和砂拉越。

“這些州屬將獲得關注，以确保不會對公共秩序帶來任何威脅。”

他今日在吉輦零罪案活動的記者會上，這麼指出。

他說，單是在霹州，就有23個地區必需受到監督，尤其是江沙、下霹靂、太平和怡保。

“各方已經知道，我們將在本屆大選監督1131名個人，單是在霹靂，就有440名個人或將為公共秩序帶來威脅，他們將在這次的大選受到監視。”

弗茲指出，在這440名個人中，23人獲特別關注，也就是會不時的被分析和評估。他說，在警力方面，武吉阿曼警察總部為霹靂增援700名警員和警官，以在第14屆大選協助州警察總部。

另外，弗茲在致詞時指出，霹靂在今年1月至4月10日的罪案率与去年同期相比，減少149宗或9.9%。他補充，在這段期間，一共錄得1335宗罪案，去年同期則是1504宗。

指法令無關政治

針對有指反假新聞法令是國陣用在來屆大選爭取勝利的武器，弗茲強調，反假新聞法令與政治無關，該法令在憲報公布及正式生效后，警方肩負執行的任務，與各相關的機構配合，以進行調查工作。

他說，警方已展開積極的步驟，也就是在商業罪案調查部和刑事調查部安插查案官，以處理這類案件。如有需要，警方可能將在武吉阿曼或州警察總部增多一個組，以打擊假新聞。

“警方已做好准備履行与此法令有關的職責，我們將訓練全國的警官，以及每一州也會有履行相關職責的主任。”

檳警準備好迎大選

針對全國總警長丹斯里弗茲指檳城是全國大選“熱點”州之一，檳州總警長拿督達威甘強調，檳州警方已做好准備應付全國大選，包括進行模擬演習及安排足夠的人力資源。

他早前已表示警方從過往歷史圈定了州內一些“熱點”，並會投入6000名警員以做好防範工作。

散播王儲買單謠言

警反假新聞法調查

（新山13日訊）柔佛州警方將援引1998年通訊與多媒體法令233條文以及2018年反假新聞法令4條文，調查網傳柔佛王儲東姑依斯邁將到笨珍宜康省商場“贊助”購物的消息，以揪出散播不實消息者。

柔佛總警長拿督莫哈末卡里爾今日發文告指出，笨珍警區昨日上午約10時接到投報，指大批人潮湧現笨珍宜康省商場，相信是因有人散播消息指柔王儲將現身，並發放200令吉供人們購買日用品。他說，警方調查後證實，有關消息是不實傳言，同時已在柔州多個地區鑑定散播假消息的來源。

人潮湧笨珍宜康省

根據1998年通訊與多媒體法令233條文，隨意散播假新聞者罪成最高可罰款5萬令吉及監禁一年或兩者兼施，重犯者可被罰每天1000令吉。

觸犯2018年反假新聞法令4條文者，罪成可被判罰款不超過50萬令吉或坐牢不超過6年或兩者兼施，重犯者可被罰款每天不超過3000令吉。

柔州警方勸請公眾應該查證消息的真實性，不要輕信社交媒體上未經證實的消息。

莫哈末卡里爾說，警方不會向任何撰寫及散播不實內容、令人痛心、具攻擊性、或是觸犯敏感內容文章的人或社交媒體管理員妥協。

他指出，警方將採取嚴厲行動，對付濫用社交媒體的人。