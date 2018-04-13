【中國解放軍南海閱兵】習近平諭高度戒備 速建一流海軍捍衛國權

（北京13日訊）中國解放軍昨日上午在南海舉行閱兵，中共中央總書記、國家主席兼中央軍委主席習近平檢閱部隊並發表講話，要求海軍保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家權益，全面建成世界一流海軍。

中國央視等官方媒體高調報導，這次解放軍於南海閱兵出動海軍48艘戰艦、76架戰機及逾萬名軍人參與，中國第一艘航母遼寧號編隊亦亮相，號稱是中國歷來在南海規模最大的海上閱兵，亦是習近平主政以來首次舉行海上閱兵。

48艦76機萬人參與

習近平身穿迷彩軍服，乘搭導彈驅逐艦“長沙艦”出海，在三亞對開海域檢閱在此集結的艦隊。受閱艦艇組成戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航母打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障等7個作戰群駛向檢閱艦；戰機則組成艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊，並在檢閱艦上方飛過。

這次閱兵由中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華及張升民亦有參與。今次除遼寧號航母編隊外，大批新型潛艇、水面艦艇及戰機也參與，當中在十八大後列裝艦艇佔受閱艦艇一半以上。

大批潛艇艦艇亮相

閱兵過程歷時約一個小時，習近平隨後發表講話指解放軍海軍已趕上時代發展潮流，又指建設強大海軍的任務從來沒像今天這樣緊迫，要求海軍全面貫徹黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，努力打造成海上勁旅。

習近平之後視察遼寧號殲-15戰機起飛訓練情況，再到海軍餐廳與士兵共進午餐。飯後，習近平和長沙艦部分士兵合影留念。

回應台海實彈軍演

美關切中戰略意圖

（華盛頓13日訊）中國解放軍將於下週三在台灣海峽進行實彈射擊軍演，美國國務院重申反對任何一方單方面改變現狀，包括採取武力或其他形式的強制手段。同時，美方關切中國日益增長的軍事能力，並指中方戰略意圖缺乏透明化。

美國國務院表示，兩岸和平穩定符合美國長遠利益，美方鼓勵兩岸建設性對話，尋求兩岸民眾能接受的和平方式解決分歧。