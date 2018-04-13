英民調揭大馬最受尊敬男女 敦馬榜首 妻第二

（吉隆坡13日訊）希盟首相人選敦馬哈迪在一項調查排行榜中榮登最受大馬人尊敬的男性。首相納吉與其夫人羅斯瑪皆有入榜，不過相較敦馬的名次，落差極大。

納吉排第15

英國民意調查機構YouGov較早前針對各國民眾，調查他們心目中年度最受尊敬的男性和女性。大馬男性方面，敦馬哈迪以15%高居榜首，微軟創始人比爾蓋茨居次(8.30%)，第三則是華人影壇大哥成龍(7.70%)。公正黨實權領袖安華也有入榜，以5.30%排在第8名。現任首相納吉則掉出前10名，僅獲2.50%，排在第15名。

另一方面，歌手茜蒂諾哈麗莎則以14.10%成為年度最受大馬人民尊敬的女性。敦馬的妻子茜蒂哈斯瑪獲第二名(10.10%)，第三則是本地著名藝人Neelofa。首相夫人羅斯瑪則排在第25名（1.00%）。

另外，除了各國的名單，YouGov機構也公佈《2018全球最值得尊敬人排行榜》。男性方面，微軟創始人比爾蓋茨、前美國總統奧巴馬以及演員成龍，分別排在前三。女性的部分，好萊塢影星安吉麗娜·朱莉則成了全球最受尊敬的女性，至於第二和第三名，分別是美國第一夫人米歇爾以及脫口秀女王奧普拉。YouGov是位於英國倫敦的市場研究和數據分析公司，有關報告在全球35個國家對超過37000人進行了線上調查，最終獲得排行結果。