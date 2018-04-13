納吉：若重奪檳政權 取消檳島南部填海計劃

（檳島西南區12日訊）首相拿督斯里納吉說，若國陣重奪檳州政權，將取消檳島南部的大型填海計劃。

他說，填海計劃將衝擊當地人民的生活。

“國陣推行公共交通計劃如東海岸雙軌火車、輕快鐵計劃，都不曾填海，所以最好是把檳州政權歸還國陣，那就能取消填海計劃。”他說，國陣保護環境生態，不只為今朝也為後代著想。他說，人民連續兩屆所做的決定不符所望，人民已懂得衡量。

“國陣向來堅守權力共享原則，就算重新執政，首長人選也不會是來自巫統，以示公正。”

他今晚在公巴與民聚餐，也承諾若國陣在浮羅山背1國3州選區勝出，會撥款改善公巴驗車中心前的交通瓶頸。

出席者包括浮羅勿洞原任州議員拿督莫哈末法力、檳州巫統主席拿督斯里再納阿比丁、檳州馬華主席拿督陳德欽及檳州國陣主席鄧章耀等。

多項浮羅發展

鄧章耀：都是前朝功勞

檳州國陣主席鄧章耀強調浮羅山背的多項發展都是前朝政府的功勞，並促選民做好准備保住國陣的浮羅山背國會保壘區。

“我們并非拒絕發展，而是要浮羅山背有策划性發展。”

希爾米說，國陣這次為1200位助選員購買保險，是答謝他們的付出。

今天出席者包括原任浮羅勿洞州議員拿督莫哈末法力、檳州巫統主席拿督斯里再納阿比丁及檳州馬華主席拿督陳德欽等。

落實12衛生發展計畫

檳城醫院

1490萬令吉第二期提升計划

2960萬令吉提升儿童及女病房

1900萬令吉興建干細胞服務中心

7500萬令吉提升檳城醫院宿舍

500萬令吉提升專科診所和病房

浮羅山背醫院

2890萬令吉提升急診室和外診室

3000萬令吉提升浮羅亞依埔底診所和醫務人員宿舍

詩布朗再也醫院

4億8600萬興建多層建筑

1520萬令吉提升基設

大山腳醫院

700萬令吉提升空調系統和電供系統

甲拋峇底衛生部

1億800萬令吉興建（看護）培訓機構

柏達鎮衛生所

3000萬令吉興建第二類型衛生所