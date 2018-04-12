【共運會‧跳水】3姝10米台預賽有頭有尾 俊虹小潘再爭金

（黃金海岸12日訊）大馬3姝殺入女子10米跳台決賽，放眼時隔a8年重奪金牌的潘德蕾拉將迎來世界冠軍張俊虹的挑戰！

今屆黃金海岸共運會跳水項目週四展開次日的爭奪，亮相女子10米跳台的3名大馬選手在12人預賽“有頭有尾”，上屆銀牌得主潘德蕾拉憑藉穩健的表現以339.00分佔據第一，世界冠軍張俊虹330.10分緊追在後；16歲小將黃倩萍跳出204.20分，以第12名次晉級。

世界冠軍張俊虹與澳洲名將伍麗群前3跳不相伯仲，俊虹3跳後以228.30分居首，伍麗群以216.80緊追在後；上屆銀牌得主潘德蕾拉則以199.80分排在第3。

不過，張俊虹在難度係數2.8的305C（反身翻騰兩周半抱膝）失手，僅得37.80分；伍麗群在難度係數3.2的407C（向內翻騰三周 抱膝）只得44.80分。小潘在407C得67.20分，267.00分成功超越2人，躍居第一，俊虹以266.10分跌至次席、伍麗群261.6分排在第三。

小潘在難度係數3.2的最後一跳5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半屈體）取得的72.00分，最終以339.00分名列預賽第一晉級。同樣以5253B收尾的俊虹取得64.00分，以總成績330.10分居次；衛冕冠軍、加拿大名將本菲托以314.75分位居第6。

茲樑3米板預賽第9晉級

小潘和俊虹包辦10米跳台預賽前二也預示著大馬代表團可望再迎“金”喜。自5日開賽日舉重雙金後，大馬代表團在國羽衝擊混合團體賽4連冠失利、壁球皇后妮科大衛無緣女單3連冠后，在沉寂了6天后終於打破金牌荒，跳水隊在開賽日1金2銅、韻律操三姝團體摘銀，大馬單日進帳1金1銀2銅後，目前以3金3銀5銅列獎牌榜第12位。

小潘與俊虹在週三晚的女子10米雙人跳台以壓倒性優勢的328.08分摘金。兩人從第一跳開始便一路領先至結束。

加拿大組合本菲多/麥凱以312.12分屈居第2名，落後多達15.98分；另一大馬組合梁敏儀/諾哈碧達則以308.16分拿下銅牌。兩人在此前的女子3米雙人跳板拿下銅牌。在男子3米跳板爭取衛冕的大馬好手黃茲樑，週四上午在預賽取得370.10分，以第9位晉級，另一大馬選手周貽尉取得391.75分，排名第6；不過，阿末安沙跳出325.15分，名列第16，無緣14人決賽。

沙菲克期待3米雙人板

黃茲樑、阿末安沙以及沙菲克在前一晚的男子1米跳板空手歸。23歲的沙菲克在生涯共運處子秀交出驚喜，怡保人在比賽中取得了個人最佳成績378.90分，並以第5完賽。阿末安沙以369.40分名列第6，黃茲樑則跳出319.00分，在12人決賽中位居第11名。