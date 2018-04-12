自稱咎由自取罪有應得 孫政才為受賄案認罪

（天津12日訊）曾被視為中共第六代接班人的中央政治局前委員、重慶前市委書記孫政才涉嫌受賄案，今早在天津市第一中級人民法院開審。孫政才當庭表示自己咎由自取、罪有應得，真誠地認罪悔罪。

天津市第一中級人民法院於早上8時開庭，有逾130人到庭旁聽。公訴人針對指控的具體犯罪事實進行舉證，宣讀書面證據、證人證言，申請證人出庭作證，播放證人作證的錄影片段等。孫政才認罪，對指控罪名不持異議。

對指控不持異議

到最後陳述階段，孫政才表示自己受到法律的莊嚴審判，是咎由自取、罪有應得，自己真誠地認罪悔罪。審判長最後宣布將依法評議案件，擇日宣判。

現年54歲的孫政才自1997年步入政壇，仕途平步青雲，與廣東省前省委書記胡春華，一度被視為接班人熱門人選，未料去年10月中共十九大前夕，孫政才被指控涉嫌嚴重違紀遭調查，震驚各界。

根據檢方今年2月公布的起訴書，孫政才被指利用其擔任北京市順義區委書記、北京市委常委、市委秘書長、農業部長、吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記等職務的便利，為他人牟取利益，非法收受他人巨額財物，涉額逾1.7億元人民幣（約1.05億令吉）。

案件擇日宣判

孫政才落馬後，被媒體爆出他生活奢靡，還擁有多名情婦，同時更育有多名私生子，甚至挪用公款為情婦的公司提供一帶一路資金。

早前有外媒分析認為，孫政才的錯誤和罪狀比外界想像得更大、更嚴重，與被判處無期徒刑的周永康和令計劃相比，也是有過之而無不及，並推測孫政才也有可能被判重刑。