派潛艇駛入射程範圍 英或繞國會炸敘利亞

（倫敦、華盛頓12日訊）敘利亞政府軍上周疑似對反抗軍在東古塔區的最後據點杜馬鎮發動化武攻擊，引來國際社會批評。繼美國傳出派遣核動力航母“杜魯門號”艦群開赴中東後，英國亦傳出皇家海軍一艘核動力攻擊型潛艇進入向敘利亞發射戰斧巡航導彈的位置，配合可以在當地時間今晚發動攻擊。

美國國防部長馬蒂斯表示，已經做好準備，為總統特朗普提供軍事選項，向敘利亞政府動武已如箭在弦。

綜合外媒報導，英國潛艇正研擬開赴敘利亞的“導彈射程”範圍內，這個軍事行動可能從英國時間周四晚啟動。消息指，英國首相特麗莎梅將在下午召開內閣緊急會議部長會議，尋求批准此軍事計劃，而內閣對繞過國會一事已達成廣泛共識，相信當天的會議將會作實。

促安理會開緊急會議

特麗莎梅說，現階所段有證據都顯示敘利亞政府軍使用化武，英國定必要跟盟友合作，確保涉事者須付出代價。英國亦有責任防止有人再藉化武釀成人道災難。消息指，特麗莎梅周二跟特朗普及法國總統馬克龍通電話，據悉3人已同意對敘利亞採取聯合軍事行動。

特麗莎梅先前亦稱，英國參與這次對敘利亞的攻擊，事前無需國會的批准。消息指，英國為免與俄方有軍事衝突，料會偏向支持一次性的攻擊方案。

特麗莎梅的發言人則拒絕評論有關報導。

鑑於敘利亞局勢嚴峻，玻利維亞要求聯合國安理會周四召開閉門會議商討。

免遭空襲敘軍急撤

在收到情報指西方將展開空襲後，敘利亞政府已將國防部與軍事總部清空，敘利亞政府軍已撤離軍用機場，第4師及共和衛隊等精銳部隊亦由首都大馬士革近郊的基地撤離。

俄國情報指，法國或將大馬士革的化學戰指揮部及詹拉亞的敘利亞科學研究中心列為空襲目標。

憂成為導彈目標

航空公司紛改道

在歐洲航管組織警告敘利亞可能遭空襲後，多個主要航空公司昨天宣布改變航路。

法國航空公司發言人說，在歐洲航管組織的警告發布後，他們已經改變部份航線，其中包括飛往貝魯特以及特拉維夫的航班。英國廉航易捷航空也說，也將調整從特拉維夫出發的航班路線。

德國漢莎航空公司發言人說，做為預防性措施，漢莎集團的飛機目前已避開東地中海領空。

愛爾蘭廉價航空公司瑞安航空、英國航空公司指，航班維持正常運作，但將隨時密切觀察情勢發展。

避開東地中海領空

阿聯酋阿提哈德航空則表示，將維持高度警戒，所有航班目的地維持正常。另外，消息人士指，埃及航空目前不打算改變飛航計劃。阿聯酋航空則說，他們正密切觀察情況，必要時做出調整。