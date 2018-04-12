獲知“王儲買單”假消息 民眾滿貨推車棄一旁

（笨珍12日訊）繼昨晚柔王儲豪擲百萬令吉為人民在商場買單後，今日社交媒體分別謠傳柔佛王儲東姑依斯邁將蒞臨笨珍和居鑾的超市“贊助”購物，許多人一早到商場掃貨，手推車堆滿日用品，在收銀機前排隊等候王儲的到來，最後白忙一場，還連累商場物品散落四處。

網民將笨珍宜康省上午的現場情況上傳至臉書，可見大批購物者已聚集在商場，有不少人甚至將堆得滿滿的購物車停放在收銀櫃檯“霸位”，等候王儲帶著好消息。

現場的購物者說，他們有的在臉書得知消息，有人是親友之間口耳相傳。

不過，謠傳的消息出現多個版本，包括每人限購買200令吉的物品由王儲付費，又或是每人有200令吉的現金禮券。

300輛購物車全被搶用

最終驚動警方到場維持秩序，告知公眾真相，並表明王儲不會到場結賬。

宜康省總經理馬斯因然說，商場10年來都沒出現過這麼多人潮，300輛購物車全被搶用，還有人拿商場裝蔬果或者架上擺賣的大籃子來盛裝物品。

他指出，購物者知道“王儲付費”是假消息後，即棄之不顧。

“謠言最初來自一段音頻，指王儲將於今天下午12時30分到來為購物者買單，因此從上午10時開始，大批購物者已經湧入商場大量採購，並排隊等待免費結賬。”

他指出，警方及地方政府，並透過相關單位向柔佛王室查詢，皆證實王儲不會蒞臨。

然而，現場已湧入上千人，有許多樂齡人士和殘疾人士，人潮造成宜康省附近的路段塞車。

馬斯因然說，商場一度打算暫時關閉，所幸警方即時前來維持秩序，疏散人潮，商場則不斷透過廣播向一早到來購物者澄清今日並沒有“王儲付費”的購物活動。

他嚴厲譴責散播假消息者，造成公眾不便。

商場需2天整理物品

在人潮漸漸散去後，商場工作人員忙著把貨物放回架上。

馬斯安然預計，商場需要2天時間才能把所有物品清理並整理好。

據觀察，大部分被遺棄的購物車主要裝了食油、白米、奶粉、尿片及美祿等價位較高的日用品。

有些購物者在生鮮部門選購雞肉，並要求工作人員砍好，結果得知需自費購買，即留在櫃檯不要購買了。

有些洗衣粉、白米的包裝也被戳破，散落一地。

截至下午2時，人潮已經散去，但仍有少數購物者在等候，期待“奇蹟”出現。

有些購物者則放回部分日用品，只揀選一些自費結賬。

警：商場沒發生騷亂

（新山12日訊）新山南區警區主任沙胡利納指出，警方有派員到新山地不佬永旺購物中心維持秩序，現場沒有發生騷亂。

他說，警方於昨天下午6時至今天凌晨1時駐守在商場，現場情況在警方控制範圍中，商場沒有發生不愉快事件。

有人搶貨等好康

警：王儲沒來居鑾

（居鑾12日訊）繼笨珍後，社交媒體下午再謠傳柔佛王室成員出現在居鑾的消息，引起許多人湧到和平花園的永旺霸級市場守候，期盼遇上柔佛王儲東姑依斯邁為購物者買單的“好康”。

不過，居鑾警區主任莫哈末拉罕受詢時，證實柔佛王室成員今日並未蒞臨居鑾。

商場保安主管也聲稱未接獲有“大人物”到訪的指示，促請公眾不要輕信謠言。

但是截至下午2時左右，仍有大批人聚集商場內，當中多為年長者，有者更把購物車裝滿日用品，等待“奇蹟”發生，不少購物者也在口耳相傳後，加入搶購行列。

到場的購物者說，他們是接到友人通知，即刻趕到商場守候，希望能碰碰運氣，為家裡添購免費的日用品。